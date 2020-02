Basket femminile, la furia di Schio: “Vogliamo la vittoria a tavolino contro Sopron”. La FIBA annuncia decisioni sulla situazione

Il Famila Schio non ci sta. Dopo il mancato viaggio a Lubiana di Sopron per l’ultimo turno di regular season di Eurolega femminile, la società che ha segnato la storia del basket femminile italiano recente è stata contattata dalla FIBA con la richiesta di non andare in Slovenia. La reazione del club non si è fatta attendere, ed è arrivata tramite Facebook.

“La FIBA ha comunicato al Famila Basket Schio di non partire alla volta di Lubiana per la partita di Eurolega che si sarebbe dovuta disputare giovedì 27 febbraio alle ore 20 nella capitale slovena. La decisione della FIBA è arrivata dopo la conferma da parte di Sopron di non presentarsi all’appuntamento. In questo momento, dopo tali conferme da parte degli organi internazionali che governano il basket, il Famila Basket Schio seguirà l’evolversi dei fatti, tutelandosi preventivamente a livello legale, se il verdetto del giudice sportivo in merito alla gara di Lubiana non dovesse essere “vittoria a tavolino” in favore di Schio“.

Nel frattempo la stessa FIBA ha rilasciato un comunicato, sul sito ufficiale dell’Eurolega femminile, nel quale afferma che le decisioni su Schio-Sopron e di Venezia-Riga verranno prese in carico dalla figura del “Single Judge”, che, molto in sintesi, assume in questa circostanza le funzioni di giudice sportivo.

