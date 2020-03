Basket femminile, LBF: “Stipendi ridotti per le squadre di A1 e A2”. La GIBA risponde: “Nessun accordo”

Vicenda quantomeno particolare all’interno della Lega Basket Femminile, che gestisce i campionati di Serie A1 e A2. Si parla di stipendi, quelli che sarebbero stati ridotti secondo l’organo che sovraintende alle competizioni, ma non secondo la GIBA, l’associazione dei giocatori italiani (che, però, non li comprende tutti: in questo senso già la LNP, al maschile, si è trovata a fronteggiare uno scontro in forma di comunicati).

La LBF, nelle scorse ore, ha rilasciato un comunicato con il quale, in breve, ha manifestato l’intenzione, di concerto con i club di Serie A1 e A2, con il presidente dell’Associazione Procuratori Virginio Bernardi e con quello della GIBA Alessandro Marzoli, di mettere insieme una linea unitaria per la riduzione di quanto accordato alle giocatrici a inizio stagione. Nelle parole del numero 1 di LBF, Massimo Protani, pubblicate sul sito ufficiale: “Per la Serie A1, negli accordi di rescissione con le atlete, gli allenatori e lo staff dirigenziale e sanitario una percentuale del 75% dell’intero contratto; per la Serie A2 una percentuale del 70% dell’intero contratto; per le procure si intendono le stesse percentuali“.

La risposta della GIBA è arrivata pronta: “In relazione alla nota Lega Basket Femminile, pubblicata in data odierna, la GIBA e l’Associazione Procuratori precisano che non è stata trovata alcuna intesa su eventuali riduzioni degli accordi in essere e sulla entità delle stesse, in caso di chiusura anticipata dei campionati nazionali femminili. Le Associazioni continueranno a informare costantemente le proprie iscritte e i propri iscritti, a cui sono sempre rimesse le decisioni loro riguardanti, rimanendo a disposizione per lavorare con loro e tutte le componenti a tutela dell’intero movimento cestistico femminile“.

Rimane dunque tutto da chiarire, nell’attesa anche delle decisioni della FIP sui campionati femminili, dei quali Protani ha richiesto lo stop con la larga condivisione delle società.

Credit: Ciamillo