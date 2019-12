Basket femminile, le migliori italiane della 11^ giornata di Serie A1. Brilla Martina Bestagno, si rilancia Olbis Futo Andrè

Nel weekend appena trascorso è andata in scena l’undicesima giornata della Serie A1 di basket femminile. Vittorie molto abbondanti per le prime tre della classifica, mentre San Martino di Lupari e Lucca hanno sofferto non poco rispettivamente contro Torino e Virtus Bologna. Come ogni lunedì, andiamo ora a vedere quali sono le giocatrici italiane che hanno fornito le migliori prestazioni durante il fine settimana.

La cestista con la valutazione più alta di giornata (21) è Martina Bestagno, ormai un’habitué della nostra rubrica, che è stata una delle protagoniste del fragoroso successo di Venezia contro Vigarano (addirittura 95-50): il centro della Nazionale italiana ha fatto registrare 13 punti e 8 rimbalzi.

Molto larga anche la vittoria di Schio contro Costa Masnaga, nella quale si è riproposta su ottimi livelli Olbis Futo Andrè: la ventenne nativa di Castel San Pietro Terme ha messo a referto 14 punti e 7 rimbalzi, numeri che le mancavano dalla quinta giornata. Ha contribuito al successo delle venete anche Jasmine Keys con 11 punti, mentre dall’altra parte della barricata va evidenziata la buona prova della giovanissima Matilde Villa (classe 2004), a segno con 14 punti.

Ha vinto senza particolari patemi pure Ragusa, che ha sbancato Empoli anche per merito delle azzurre Nicole Romeo (13 punti e 4 assist) e Giuditta Nicolodi (9 punti e 7 rimbalzi). Tra le toscane da segnalare la buona prova di Elena Giovanna Ramò, autrice di 12 punti e 4 assist.

Il match più interessante della giornata è stato quella tra Torino e San Martino di Lupari, portato a casa dalle venete con una rimonta nell’ultimo periodo di gioco. Le piemontesi hanno offerto comunque una performance gagliarda, nella quale hanno fatto la voce grossa Maria Beatrice Barberis con 14 punti e 4 assist e Ilaria Milazzo con 14 punti e 7 rimbalzi; molto utile sotto le plance è stata Clara Salvini, che ha collezionato ben 12 rimbalzi oltre a realizzare 8 punti.

Nella partita che ha aperto il turno, quella tra Battipaglia e Sesto San Giovanni, si è messa ancora in evidenza Costanza Verona, che ha lavorato bene in cabina di regia con 7 punti e 7 assist. Altrettanto positiva è stata la prova della playmaker lucchese Valentina Bonasia, che ha messo a referto 10 punti e 6 assist nel successo interno contro la Virtus Bologna.

