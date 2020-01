Basket femminile, le migliori italiane della 13ª giornata di Serie A1. Milazzo e Barberis trascinano Torino, bene anche Carangelo e Cinili

Tra ieri e oggi è andata in scena la tredicesima giornata della Serie A1 di basket femminile. Vittorie per le prime tre della classe (Schio, Ragusa e Venezia), che allungano così in classifica sulle inseguitrici San Martino di Lupari e Lucca, sorprendentemente sconfitta a domicilio da Palermo. Come ogni lunedì, andiamo ora a vedere quali sono le giocatrici italiane che si sono messe maggiormente in evidenza durante questo turno.

Due le azzurre in copertina, entrambe in forza all’Iren Fixi Torino: sono Ilaria Milazzo e Maria Beatrice Barberis, che prendono per mano il team torinese e lo trascinano alla fondamentale vittoria casalinga contro Vigarano. La venticinquenne playmaker può vantare la valutazione più alta di giornata tra le atlete italiane (28), frutto di 19 punti, 9 assist e 5 rimbalzi. L’ala classe 1995, invece, si esalta mandando a referto 22 punti e 5 assist, per una valutazione finale di 27. Sull’altro versante, da sottolineare le prestazioni di Beatrice Attura (16 punti) e della diciassettenne Giulia Natali (13 punti).

Nel big match di giornata Schio demolisce San Martino di Lupari: tra le protagoniste della vittoria della Famila spicca Sabrina Cinili, che mette a segno 14 punti ottenendo una valutazione di 19; ottimo il contributo della ventenne Martina Fassina, che realizza 8 punti con 2/2 al tiro dalla lunga distanza e si fa sentire anche sotto canestro con 6 rimbalzi. Sull’altra sponda, la top scorer è Elena Fietta con 12 punti.

È fortemente a tinte azzurre il successo di Venezia contro Costa Masnaga. La miglior realizzatrice è la playmaker Debora Carangelo, che manda a referto 15 punti, 5 rimbalzi e 5 assist per una valutazione complessiva di 19; buona prova anche per Martina Bestagno, che produce 10 punti, 8 dei quali direttamente dalla lunetta, e 7 rimbalzi; Elisa Penna, invece, sfiora la doppia doppia, realizzando 10 punti e conquistando 9 rimbalzi. Tra le lombarde la marcatrice più prolifica è Giulia Rulli con 14 punti.

Broni mette paura a Ragusa sfruttando anche l’ottima verve di Laura Spreafico: la guardia classe 1991 ritorna in campo dopo essere stata assente nella scorsa partita contro Palermo e mette a segno 18 punti. Seconda vittoria consecutiva per Battipaglia, che fa suo lo scontro salvezza contro la Virtus Bologna anche grazie all’exploit della diciannovenne Laura Cremona, che realizza 13 punti toccando per la prima volta la doppia cifra e ottenendo una valutazione di 19. A proposito di ragazze nate nel nuovo millennio, nella sorprendente sconfitta interna di Lucca contro Palermo fa comunque una buona partita Sara Madera, che mette a referto 10 punti e 6 rimbalzi.

Nella vittoria di Empoli contro Sesto San Giovanni Stefania Trimboli sfiora la doppia doppia con 12 punti e 9 rimbalzi, guadagnandosi una valutazione di 19; dall’altra parte, positiva la prestazione di Costanza Verona, a segno con 16 punti.

Credit: Ciamillo