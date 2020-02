Basket femminile, le migliori italiane della 17ª giornata di Serie A1. Ostarello decisiva, brillano le baby Natali e Villa

Sabato è andata in scena la diciassettesima giornata della Serie A1 di basket femminile. La notizia di apertura è indubbiamente la sconfitta di Ragusa sul campo del Geas Sesto San Giovanni, che costa alle siciliane la vetta della classifica, ora occupata da Schio in solitaria. Vittorie per Venezia e San Martino di Lupari nella zona alta della graduatoria, successi pesanti per Costa Masnaga e Vigarano in chiave salvezza. Andiamo ora a vedere quali sono le giocatrici italiane che si sono messe maggiormente in luce durante questo turno.

A meritarsi la copertina è Samantha Ostarello, che ha offerto un contributo fondamentale alle Lupe per il colpo esterno in quel di Palermo: l’ala classe 1991 ha messo a referto 19 punti e 7 rimbalzi, guadagnandosi una valutazione finale di 24, la più alta di giornata tra le azzurre. Giungono buone notizie per Andrea Capobianco anche da Venezia, dove nel largo successo contro Broni si sono messe in evidenza Martina Bestagno ed Elisa Penna: il centro ex Schio ha fatto registrare 13 punti (con un ottimo 5/6 al tiro dal campo) e 5 assist, per una valutazione complessiva di 20; l’ala lombarda, invece, ha prodotto 16 punti e 4 assist, per una valutazione di 14.

Vittoria extralarge anche per la capolista Schio contro Lucca: a spiccare all’interno del corposo gruppo azzurro del team veneto è stata Jasmine Keys, che ha messo a tabellino 15 punti (con un notevole 7/8 al tiro dal campo) e 6 rimbalzi, ottenendo una valutazione complessiva di 20. Tra le toscane Valentina Bonasia ha predicato nel deserto, realizzando 19 punti che non sono però bastati ad evitare la debacle.

Linea verde al comando in quel di Battipaglia e Costa Masnaga, dove le giovanissime Giulia Natali e Matilde Villa hanno confermato quanto di buono si dice su di loro con prestazioni di altissimo livello. L’ala classe 2002 ha fatto registrare il suo career high in Serie A1 (19 punti) e ha letteralmente preso per mano Vigarano conducendola alla vittoria nella città campana. Performance da incorniciare anche per la guardia classe 2004, che ha firmato 14 punti nel successo interno contro Torino.

A Ragusa non sono bastate le buone prove di Marzia Tagliamento e Nicole Romeo per sbancare Sesto San Giovanni: l’ala ex Battipaglia ha messo a referto 16 punti e 7 rimbalzi (valutazione di 17), mentre la playmaker della Nazionale ha prodotto 16 punti e 5 assist (valutazione di 14). Per chiudere, inutili anche i 12 punti e gli 8 rimbalzi di Stefania Trimboli (valutazione di 20), che non hanno evitato il ko di Empoli sul campo della Virtus Bologna.

