Basket femminile, le statistiche e i numeri delle migliori italiane della stagione di A1

La stagione 2019/2020 della Serie A1 di basket femminile si è chiusa con largo anticipo a causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito l’Italia. La FIP ha deciso per la cancellazione di tutti i campionati. Andiamo a scoprire quali sono state comunque le migliori giocatrici italiane nelle varie classifiche di punti, rimbalzi, assist, palle recuperate e stoppate.

Loading…

Loading…

PUNTI

1. Alexandra Ciabattoni (Battipaglia) 222 in 13 partite (17.08 media)

2. Sara Bocchetti (Vigarano) 317 in 19 partite (15.85 media)

3. Marzia Tagliamento (Battipaglia/Ragusa). 126 punti con Battipaglia e 95 con Ragusa in 20 partite (11.5 media),

% DA 2 (media di almeno 3 tiri a partita)

1. Martina Bestagno (Venezia) 58.56%.

2. Maria Miccoli (Vigarano) 55.65%.

3. Samantha Ostarello (San Martino) 54.29%

% DA 3 (media almeno 2 tiri a partita)

1. Stefania Trimboli (Empoli) 50.88%

2. Martina Kacerik (Ragusa) 46%

3. Ashley Ravelli (Lucca) 43.21%

% Tiri liberi (almeno 3 tiri/gara)

1. Ilaria Milazzo (Torino) 91.38%

2. Beatrice Attura (Vigarano) 85.08%

3. Rosa Cupido (Palermo) 82.61%

RIMBALZI TOTALI

1. Samantha Ostarello (San Martino) 7.79

2. Alexandra Ciabattoni (Battipaglia) 4.9

3. Alice Nori (Battipaglia) 4.6

PALLE RECUPERATE (media)

1. Ilaria Panzera (Geas Sesto San Giovanni) 2.3

2. Rae Lin D’Alie (Virtus Bologna) 2

2. Giulia Natali (Vigarano) 2

ASSIST

1. Ilaria Milazzo (Torino) 4.3

2. Valentina Bonasia (Lucca) 4.2

3. Tamara Maria Madonna (Empoli) 3.9

STOPPATE

1. Alice Nori (Battipaglia) 0.6

2. Olbis Andrè (Schio) 0.3

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo