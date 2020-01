Basket femminile, Lucca si riscatta e supera Broni nel posticipo della 15a giornata di Serie A1

Nel posticipo della quindicesima giornata della Serie A1 di basket femminile Lucca si riscatta e supera a domicilio Broni per 76-72. Le toscane reagiscono così a tre sconfitte consecutive e conservano la quinta posizione in classifica a 18 punti, mentre le lombarde incassano il terzo ko di fila e restano ferme a quota 12.

Grande equilibrio nel primo quarto, caratterizzato da una serie di sorpassi e controsorpassi: alla fine sono le ospiti a chiudere avanti ma di un solo punto (19-20). Nel secondo periodo giocano meglio le padrone di casa che, grazie alle giocate di Orsili, Zempare e Jakubcova, ottengono il primo vantaggio significativo del match (30-22). All’intervallo il tabellone dice +4 per Lucca (35-31). Nella ripresa la situazione di equilibrio si spezza: le toscane doppiano le avversarie nel terzo quarto e arrivano all’ultima pausa della partita sul +16 (59-43). Le lombarde non hanno però alcuna intenzione di mollare e piazzano un pesante parziale di 3-17 nei primi 5′ dell’ultimo periodo di gioco, portandosi a un solo possesso di distanza (62-60). Lucca è così costretta a vincere nuovamente una partita che sembrava già in cassaforte: a caricarsi il team sulle spalle sono Jeffery e Jakubcova che con punti pesanti mettono al sicuro la vittoria lucchese.

IL TABELLINO

GESAM GAS E LUCE LE MURA LUCCA-DELLA FIORE BRONI 76-72 (19-20, 16-11, 24-12, 17-29)

LUCCA – Zempare 17, Jakubcova 14, Bonasia 13, Ravelli 13, Jeffery 12

BRONI – Tikvic 15, Spreafico 14, Nared 14, Togliani 12



Credit: Ciamillo