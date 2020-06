Basket femminile, Palermo rinuncia alla serie A1

<!– –>

Tramite un comunicato, il presidente del Palermo basket, Adolfo Allegra, annuncia che la squadra rinuncerà alla partecipazione sia al campionato di A1 femminile sia a quello di A2. La forte crisi economica derivata dalla pandemia e dal conseguente lockdown ha messo in ginocchio molte aziende, tra queste vi è Sicily by Car, che sponsorizzava il sodalizio del capoluogo siciliano. Non riuscendo ella, dunque, a rinnovare la sponsorizzazione, VERGA basket s’è vista costretta a prendere provvedimenti estremi.



Nemmeno ANDROS, società dello stesso Allegra che era secondo sponsor del team palermitano, è in grado di proseguire la partnership con la squadra. Tutte le giocatrici e tutto lo staff della fu Sicily by Car ora sono sul mercato. Palermo era tornata in Serie A nel 2019 dopo quasi trent’anni di assenza e, adesso, si vede immediatamente costretta a rinunciarvi. Allegra, ad ogni modo, ha fatto sapere che si rivolgerà alle istituzioni per chiedere aiuto.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Loading…

Loading…

Credit: Ciamillo

<!– –>