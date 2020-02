Basket femminile: per i media ungheresi anche Riga non vuole giocare contro Venezia a Lubiana. Altra grana dopo Schio-Sopron?

Si tinge sempre più di giallo la vicenda legata alle due partite di Eurolega femminile, valide per l’ultimo turno di stagione regolare, che si dovrebbero giocare domani a Lubiana. Dopo Famila Schio-Sopron, sarebbe infatti a rischio anche l’incontro tra le lettoni del TTT Riga e l’Umana Reyer Venezia.

A riportare la notizia è uno dei siti di informazione ungheresi più conosciuti, Origo, fondato nel 1998 dalla maggiore compagnia telefonica magiara, che allora si chiamava MATAV e oggi è la Magyar Telekom, le cui azioni sono detenute per quasi il 60% dalla Deutsche Telekom. Dal 2015 Origo è di proprietà di Adam Matolcsy, la qual cosa ha fatto del sito il bersaglio di molti a causa della vicinanza alle politiche dell’attuale Primo Ministro ungherese Viktor Orban.

Secondo Origo, benché non risulti alcuna comunicazione ufficiale in tal senso, la squadra di Riga avrebbe seguito l’esempio di Sopron e deciso di non intraprendere il viaggio verso la Slovenia per giocare contro la Reyer, sempre con motivazioni di salute associate al diffondersi del coronavirus COVID-19 nel nord dell’Italia. L’incontro era originariamente programmato per questa sera al Taliercio.

Per quanto riguarda Schio-Sopron, invece, Origo afferma, nell’articolo di Gabor Lantos, che la società magiara è stata al lavoro per le intere giornate di domenica e lunedì, nella persona del suo presidente Zoltan Torok, al fine di trovare una soluzione al problema congiuntamente con la FIBA, che è stata accusata di non volersi muovere in un primo tempo, almeno fino a lunedì mattina.

Gli incontri tra Venezia e TTT Riga e tra Schio e Sopron sono tuttora in programma rispettivamente alle 17:30 e alle 20:00 di domani.

Foto: fiba.basketball Euroleague Women 2019-2020