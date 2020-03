Basket femminile: Praga-Schio (Eurolega 2020) a porte chiuse, Venezia-Girona (Eurocup) rinviata

Se non è un terremoto, ci va molto vicino: è quanto sta accadendo in Eurolega ed Eurocup al femminile a causa delle conseguenze legate all’epidemia (prossima a diventare pandemia) legata al coronavirus COVID-19, che sta mettendo a durissima prova le competizioni non solo europee.

In Eurolega, per restare alla sfida che più interessa l’Italia, USK Praga e Famila Schio giocheranno gara1 dei quarti di finale di domani senza pubblico, a porte chiuse. Questo a causa di una decisione del Consiglio di Sicurezza della Repubblica Ceca che ha imposto il divieto di assembramenti più grandi di 100 persone. Logicamente, questo in un palasport è difficilmente applicabile, perciò niente persone in tribuna.

Loading…

Loading…

Anche nelle altre sfide, però, ci sono grossi problemi. Il BLMA di Montpellier ha deciso di non andare a giocare a Ekaterinburg, contro l’UMMC: il caso è ora nelle mani del Giudice Unico. Tra ASVEL Femenin e Nadezhda, invece, si gioca con un limite di spettatori fissato a mille. Nessuna restrizione, invece, per Fenerbahce-Bourges, ma gara2 della settimana prossima si giocherà a porte chiuse.

In Eurocup, invece, è stato disposto il rinvio della partita che doveva disputarsi giovedì 12 tra Reyer Venezia e Girona (anche questo un quarto di finale, ma con formula andata/ritorno) a causa delle restrizioni imposte dalle autorità. Avenida, una delle più quotate società spagnole degli ultimi anni, si è rifiutata di andare a Kursk, e anche qui il Giudice Unico avrà diritto di parola. Carolo-Landes verrà giocata con doppio limite di 1000 spettatori, così come l’andata tra Castors Braine e Valencia.

