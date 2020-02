Basket femminile, Preolimpici 2020: Cina, Canada e Francia conquistano il pass per Tokyo

Si sono disputate oggi le seconde giornate dei tornei preolimpici di Basket femminile che decreteranno le nazionali che prenderanno parte ai giochi di Tokyo 2020. Quattro sono le manifestazioni che si stanno svolgendo e che regaleranno il pass per l’Olimpiade Giapponese.

E’ stata la Cina la prima nazionale a staccare il biglietto per i Giochi Olimpici. Le ragazze cinesi si sono imposte di misura 64-62 sulla Spagna, volando a due vittorie su due nel gruppo B del torneo preolimpico di Belgrado e, dunque, conquistando matematicamente un posto a Tokyo 2020. Nel secondo match del gruppo, invece, la Corea del Sud batte la Gran Bretagna 82-79 e ottiene il primo successo nel torneo, restando in piena corsa per uno dei tre posti che valgono le Olimpiadi.

Nel gruppo A, invece, le padrone di casa della Serbia si impongono per 70-64 sulla Nigeria dopo il ko all’esordio con le già qualificate americane e salgono a una vittoria in classifica, affiancando proprio le ragazze africane, che all’esordio avevano battuto 85-51 il Mozambico. Mozambico che viene battuto 48-124 anche dagli USA e, dunque, anche se la matematica tiene la squadra ancora in corsa, Nigeria e Serbia sono veramente a un passo dalla qualificazione a Tokyo 2020.

Nel preolimpico di Ostend arriva la prima vittoria per il Belgio padrone di casa, che supera 92-84 il già qualificato Giappone e torna in corsa per uno dei due soli posti per i Giochi Olimpici in palio a Ostend. Domani sfiderà la Svezia e dovrà vincere per andare a Tokyo. E in serata arriva anche dal Belgio una qualificata a Tokyo 2020. Vince, infatti, il Canada, che supera proprio la Svezia per 80-50 e, così, si porta a due vittorie nel girone e non può venir superata dalla Svezia e, dunque, vola alle Olimpiadi.

Nel preolimpico francese di Bourges, invece, dopo la vittoria ai supplementari sul Brasile, cade il Portorico che contro l’Australia subisce un pesante 100-74. Prima vittoria, dunque, per le ragazze australiane che tornano così nuovamente in corsa per Tokyo e si giocheranno tutto domani proprio contro il Brasile. Brasiliane che perdono contro la Francia 89-72 e, dunque, le padrone di casa conquistano la qualificazione a Tokyo, mentre le altre tre squadre si giocheranno gli ultimi due pass domani.

Foto: LaPresse