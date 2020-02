Basket femminile, Preolimpici 2020: Gruda trascina la Francia, Porto Rico batte il Brasile all’overtime

Sono iniziati oggi i tornei preolimpici di Basket femminile che decreteranno le nazionali che prenderanno parte ai giochi di Tokyo 2020. Quattro sono le manifestazioni che si stanno svolgendo e che regaleranno il pass per l’Olimpiade Giapponese.

La prima è quella di Bourges, in Francia, che in giornata odierna ha visto Porto Rico superare all’overtime il Brasile con il risultato di 91-89. Decisivo un canestro di Ali Gibson a 23″ dalla fine del supplementare. Oltre a Gibson, che ha segnato 20 punti, è stata fondamentale per i caraibici anche Jennifer O’Neill che ne ha messi addirittura 30. A nulla, invece, sono serviti, per le verdeoro, i 26 punti e 15 rimbalzi di Damiris Dantas.

Nell’altro match del preolimpico transalpino, invece, la Francia ha superato l’Australia con il risultato di 72-63. Migliore in campo una Sandrine Gruda da 16 punti e 11 rimbalzi. Nel secondo torneo, che si sta svolgendo a Ostenda, in Belgio, il Giappone ha surclassato la Svezia con il risultato di 75-54. Prova dominante da 21 punti e 12 rimbalzi per Ramu Tokashiki.

I padroni di casa del Belgio, invece, nell’altro incontro del girone, hanno perso 61-56 contro il Canada di una Kia Nurse da 19 punti. Due sono i preolimpici che si stanno tenendo a Belgrado, in Serbia, nel primo la Spagna ha demolito la Corea del Sud 83-46 e la Cina ha vinto contro la Gran Bretagna 86-76.

Nel secondo gli USA hanno avuto vita facile contro le padrone di casa della Serbia, battute 88-69 grazie a una grande prestazione corale. Nell’altro match del girone, invece, la Nigeria ha letteralmente distrutto il Mozambico 85-61 mandando ben sei giocatrici sopra quota 9 punti.

Foto: FIBA