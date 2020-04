Basket femminile: Sabrina Ionescu prima scelta assoluta al draft WNBA 2020

Si è svolto questa notte, in una modalità un po’ particolare, il draft della WNBA, con le 36 scelte suddivise su tre giri da parte delle 12 franchigie partecipanti alla massima lega professionistica americana femminile. I vari annunci sono arrivati direttamente dalla casa di Cathy Engelbert, la commissioner della WNBA, in considerazione della particolare situazione sanitaria mondiale.

Con la prima chiamata è stata scelta Sabrina Ionescu, superstar di Oregon State e già con un grandissimo futuro pronosticato davanti a lei, che ha per idolo Becky Hammon (attuale vice di Gregg Popovich ai San Antonio Spurs) e della quale Diana Taurasi ha parlato in termini ben più che positivi. Ionescu giocherà per le New York Liberty, che hanno acquisito anche la nona scelta di Megan Walker. Con il numero 2 la tedesca Satou Sabally, anche lei da Oregon State, va alle Dallas Wings, mentre con la 3 le Indiana Fever hanno scelto Lauren Cox e con la 4 le Atlanta Dream si sono assicurate Chennedy Carter.

Di seguito l’elenco completo delle 36 scelte

1 Sabrina Ionescu (USA), New York Liberty, da Oregon

2 Satou Sabally (Germania), Dallas Wings, da Oregon

3 Lauren Cox (USA), Indiana Fever, da Baylor

4 Chennedy Carter (USA), Atlanta Dream, da Texas A&M

5 Bella Alarie (USA), Dallas Wings, da Princeton

6 Mikiah Herbert-Harrigan (USA), Minnesota Lynx, da South Carolina

7 Tyasha Harris (USA), Dallas Wings, da South Carolina

8 Ruthy Hebard (USA), Chicago Sky, da Oregon

9 Megan Walker (USA), New York Liberty, da UConn

10 Jocelyn Willoughby (USA), Phoenix Mercury, da Virginia

11 Kitija Laksa (Lettonia), Seattle Storm, dal TTT Riga

12 Jazmine Jones (USA), New York Liberty, da Lousiville

13 Kylee Shook (USA), New York Liberty, da Louisville

14 Kathleen Doyle (USA), Indiana Fever, da Iowa

15 Leaonna Odom (USA), New York Liberty, da Duke

16 Crystal Dangerfield (USA), Minnesota Lynx, da Connecticut

17 Brittany Brewer (USA), Atlanta Dream, da Texas Tech

18 Te’a Cooper (USA), Phoenix Mercury, da Baylor

19 Joyner Holmes (USA), Seattle Storm, da Texas

20 Beatrice Mompremier (USA), Los Angeles Sparks, da Miami

21 Luisa Geiselsöder (Germania), Dallas Wings, da Nördlingen

22 Leonie Fiebich (Germania), Los Angeles Sparks, dal Wasserburg

23 Kaila Charles (USA), Connecticut Sun, da Maryland

24 Jaylyn Agnew (USA), Washington Mystics, da Creighton

25 Mikayla Pivec (USA), Atlanta Dream, da Oregon State

26 Erica Ogwumike (USA), New York Liberty, da Rice

27 Kobi Thornton (USA), Atlanta Dream, da Clemson

28 Kamiah Smalls (USA), Indiana Fever, da James Madison

29 Stella Johnson (USA), Phoenix Mercury, da Rider

30 Japreece Dean (USA), Chicago Sky, da UCLA

31 Haley Gorecki (USA), Seattle Storm, da Duke

32 Kiah Gillespie (USA), Chicago Sky, da Florida State

33 Lauren Manis (USA), Las Vegas Aces, da Holy Cross

34 Tynice Martin (USA), Los Angeles Sparks, da West Virginia

35 Juicy Landrum (USA), Connecticut Sun, da Baylor

36 Sug Sutton (USA), Washington Mystics, da Texas

