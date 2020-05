Basket femminile: Schio annuncia il ritorno di Valeria De Pretto nella sua terra d’origine

Secondo annuncio di mercato del Famila Schio, che dopo il ritorno di Giorgia Sottana rende noto anche quello di Valeria De Pretto. E non si tratta solo di una giocatrice già passata dalla società scledense, ma di una persona che a Schio è nata, nel 1991.

Prodotto del settore giovanile del Famila, ha però giocato pochissime partite all’inizio della carriera nella società veneta, prima di cominciare un lungo viaggio per tutto il nord dell’Italia cestistica. Vigarano, La Spezia (due volte), Libertas Bologna, Broni e Parma le tappe della sua carriera prima di approdare alla Reyer Venezia, dove ha militato nelle ultime tre stagioni e con cui ha potuto assaporare l’Eurolega.

Nel presentare l’approdo di De Pretto, il direttore generale del Famila, Paolo De Angelis, ha rimarcato come un tentativo lo si fosse già fatto lo scorso anno per farle vestire la maglia arancione, ma senza successo. Non sono inoltre previsti altri annunci, almeno stando sempre alle parole di De Angelis, nel breve termine.

Valeria De Pretto ha vestito anche la maglia azzurra in due edizioni degli Europei, quelle del 2017 e del 2019, e sempre tre anni fa è stata la miglior realizzatrice italiana della Serie A1 con 15 punti a gara in maglia La Spezia. Per lei, nelle ultime tre annate, medie abbastanza simili: 8.6, 7 e 8.8.

Credit: Ciamillo