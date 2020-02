Basket femminile: Schio e Venezia, spostata a Lubiana per coronavirus l’ultima di Eurolega 2020, che si giocherà di giovedì

Dopo ore di incessante lavoro per trovare una soluzione all’enorme problema generato dall’emergenza coronavirus, alla fine al Famila Schio e alla Reyer Venezia resta una sola soluzione per giocare l’ultimo e decisivo turno di Eurolega femminile 2019-2020 in termini di regular season: traslocare all’estero, anche se non troppo lontano: a Lubiana.

La situazione è la seguente: l’ultimo turno della stagione regolare non si può rinviare, perché si incastra tra le numerose esigenze a livello nazionale delle varie squadre impegnate e dall’11 marzo si devono giocare i quarti di finale. Dall’altra parte, però, Schio e Venezia sono bloccate perché nel Veneto sono state fermate tutte le attività sportive nel corso di questa settimana a causa delle problematiche legate alla diffusione del coronavirus. A quel punto, il solo modo per risolvere la questione è giocare in campo neutro. La Stozice Arena di Lubiana è disponibile, e sarà dunque lì che si giocherà. Anche il giorno è stato modificato: prima era mercoledì 26, ora sarà giovedì 27.

Prima a scendere in campo sarà la Reyer, alle ore 17:30 contro il TTT Riga, con l’obiettivo di arrivare al quinto posto e poter così disputare l’EuroCup. A seguire ci sarà il Famila, alle ore 20:00 contro Sopron, in un match dai contorni di classifica delicatissimi. Una vittoria lancerebbe la squadra di Pierre Vincent ai quarti con il secondo posto, una sconfitta rischierebbe invece di spedirla in EuroCup in maniera beffarda, dopo la miglior stagione europea degli ultimi anni.

L’unica società a parlare, per bocca del direttore generale Paolo De Angelis, è quella scledense: “Dopo una giornata intensa di dialoghi con la federazione internazionale, con le autorità italiane ed anche estere, dopo aver compreso l’impossibilità di giocare qui in questi giorni con l’impossibilità di posticipare la gara vista la concomitanza con l’ultimo turno del girone, si è giunti alla conclusione di individuare Lubiana come miglior soluzione. Ci amareggia non poter giocare davanti al nostro pubblico, sarebbe stata la nostra arma in più, come sempre per altro nei momenti decisivi come questo. Evento imponderabile che ci obbliga a questa scelta, l’evento pertanto sarà visibile in streaming“. Il riferimento è al canale YouTube della FIBA, che trasmette abitualmente l’Eurolega femminile.

Foto: fiba.basketball/euroleaguewomen/19-20/