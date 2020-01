Basket femminile, Schio sola in vetta, Broni ancora non conquista la top 8 nella Serie A1 2019-2020

La tredicesima giornata del girone d’andata della Serie A1 2019-2020 di basket femminile si è disputata quest’oggi, con cinque partite in programma. Due le sfide d’alta classifica in programma, con Broni-Ragusa decisiva anche nella corsa a un posto in Coppa Italia, ma anche un vero e proprio spareggio salvezza tra le ultime due della classe, Battipaglia e Virtus Bologna, aspettando i match di domani Empoli-Sesto San Giovanni e Torino-Vigarano.

E le prime partite giocate erano anche le più importanti. A partire da Broni-Ragusa, con le padrone di casa che erano chiamate a vincere per garantirsi un posto in Coppa Italia senza dover aspettare il risultato di Empoli ieri. Ragusa, però, si impone al termine di un match molto equilibrato, con Broni che resta in partita fino alla fine, ma con il secondo tempo che premia le ospiti che vincono e, momentaneamente, affiancano Schio in vetta.

In chiave retrocessione, invece, è Battipaglia a far suo lo scontro diretto contro la Virtus Bologna. Match che corre sul filo dell’equilibrio per i primi tre quarti, chiusi con le ospiti avanti di due punti. Ma l’ottima prestazione della Ciabattoni, autrice alla fine di 24 punti, permette alle padrone di casa di mettere a segno un parziale di 22-13 nell’ultimo quarto che vale vittoria e ultimo posto in condivisione tra le due squadre. Sempre nel pomeriggio vittoria netta per l’Umana Reyer Venezia sul Costa Masnaga, con i pronostici della vigilia confermati. Venezia che, così, si assicura il terzo posto alla fine del girone d’andata, mentre le ospiti sono a due punti dall’ultima posizione.

Come detto, è solo momentanea la leadership di Ragusa, perché in serata Schio liquida senza problemi il San Martino di Lupari, con un derby veneto che fin dal primo quarto, chiuso sul 19-8, si indirizza sulla strada della Famila Wuber. Le ospiti resistono nei due quarti centrali, ma poi Schio allunga nuovamente nel finale e chiude il girone d’andata in vetta da sola, anche se Ragusa deve recuperare un match. Nell’ultima partita di oggi, infine, vittoria fondamentale per Palermo in casa di Lucca in chiave di evitare i playout retrocessione. Decisive le prestazioni di Cooper e Gatling che hanno bloccato una squadra toscana che così resta quarta, ma vede le prime allungare.

Loading…

Loading…

Di seguito i tabellini delle sfide di oggi:

UMANA REYER VENEZIA-LIMONTA SPORT COSTA MASNAGA 73-56 (23-16, 14-13, 22-16, 14-11)

Venezia: Carangelo 15, Steinberga 10, Penna 10

Masnaga: Rulli 14, Frost 12, Davis 10

DELLA FIORE BRONI-PASSALACQUA RAGUSA 67-72 (17-22, 14-9, 16-19, 20-22)

Broni: Nared 19, Spreafico 18, Tikvic 11

Ragusa: Walker 19, Romeo 15, Hamby 14

GIVOVA BATTIPAGLIA-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 65-58 (12-14, 17-14, 14-17, 22-13)

Battipaglia: Ciabattoni 24, Cremona 13, Nori 10

Bologna: D’alie 16, Harrison 13, Begic 10

FAMILA WUBER SCHIO-FILA SAN MARTINO DI LUPARI 67-45 (19-8, 19-20, 12-9, 17-8)

Schio: Cinili 14, Lisec 14, Dotto 9

San Martino di Lupari: Fietta 12, Ostarello 11, Salciute 6

LE MURA LUCCA-SICILY BY CAR PALERMO 71-76 (20-23, 9-15, 21-17, 21-21)

Lucca: Jeffery 17, Jakubcova 12, Bonasia 12

Palermo: Cooper 20, Gatling 19, Russo 12

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI BASKET

ducciofumero@gmail.com

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: Ciamillo