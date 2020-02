Basket femminile: Schio-Sopron e Venezia-Riga rinviate per coronavirus. Petrucci: “Ho scritto alla FIBA, provvedimenti contro chi discrimina l’Italia”

Capitolo finale, almeno per il momento, della complicatissima situazione che si è venuta a creare a causa dell’emergenza coronavirus in Eurolega femminile. I match tra Schio e Sopron e tra Venezia e Riga, programmati prima per stasera al PalaRomare e al Taliercio e poi spostati entrambi a domani alla Stozice Arena di Lubiana, sono stati rinviati definitivamente.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, le due squadre venete sono state invitate dalla FIBA a non effettuare il viaggio verso la capitale slovena, stante l’evoluzione degli eventi. Non si conosce ancora la data del recupero, anche se va ricordato che i quarti di finale iniziano l’11 marzo, per cui l’unica data disponibile potrebbe essere all’interno della settimana che va dal 2 all’8.

Sempre la Gazzetta dello Sport ha riportato le dichiarazioni di Gianni Petrucci: “Ho scritto alla federazione internazionale chiedendo di prendere provvedimenti contro chi discrimina l’Italia. Ho scritto anche al ministro Spadafora e al presidente del Coni, Malagò. Capisco che non è facile, ma questa situazione lede l’immagine dello sport italiano e del Paese intero“.

Le due gare fanno parte dell’ultimo turno della regular season di Eurolega femminile. Tutto il resto degli incontri si disputa normalmente. I due match sono decisivi in quanto sia Schio che Sopron hanno in ballo i quarti, mentre Venezia e Riga devono giocare per avere un posto in EuroCup, che si ottiene arrivando in quinta o sesta posizione nel girone.

