Basket femminile: Schio-Sopron, interviene il Ministro Spadafora per sentire le autorità ungheresi sul match di Eurolega 2020

La questione della disputa del match di ultimo turno di regular season di Eurolega femminile 2019-2020 tra Famila Schio e Sopron è arrivata anche ai piani istituzionali alti dell’Italia, e precisamente fino alle orecchie del Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora.

Nel corso del Consiglio Nazionale del CONI che si è tenuto oggi a Roma, infatti, Gianni Petrucci, Presidente della FIP, ha informato Spadafora di tutti i fatti legati all’incontro in questione. In particolare, è emerso che il Ministero degli Esteri ungherese ha avuto un ruolo nella decisione della società magiara di non andare a Lubiana a disputare, in campo neutro (per le ragioni legate al coronavirus), il match di giovedì 27. La motivazione ufficiale addotta da Sopron è il timore che le giocatrici del Famila siano infette.

Spadafora ha promesso di trasmettere il messaggio al nostro Ministero degli Esteri, il cui titolare è Luigi Di Maio.

Foto: fiba.basketball Euroleague Women 2019-2020