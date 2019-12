Basket femminile, Serie A 2019-2020: 11^ giornata. Ragusa, insidiosa trasferta a Empoli. Schio, Venezia e Lucca ne vogliono approfittare

Si disputa nel weekend l’undicesima giornata della la serie A di Basket femminile, con tutti i match in programma tra sabato e domenica. Si inizia domani alle 18.00 da Battipaglia, dove il fanalino di coda ancora alla ricerca della prima vittoria ospita la Geas Sesto San Giovanni, con le ospiti chiamate a un successo esterno visto la classifica molto corta in zona playoff.

Sempre sabato, ma alle 19.00, due partite che vedono in campo due delle formazioni che stanno guidando la Serie A di quest’anno. Al Palaromare di Schio la Famila Wuber ospita il Costa Masnaga in un match che le venete vogliono portare a casa per restare in vetta alla classifica. A Venezia, invece, l’Umana Reyer ospita la Pallacanestro Vigarano, con le ospiti che sono in piena bagarre playoff e che, dunque, promettono di essere avversarie ostiche per Venezia.

Il sabato si chiude alle 20.30, quando l’altra capolista, Ragusa, va in scena sul campo dell’Empoli. Situazione fotocopia di quella di Venezia, con le ospiti lanciatissime e che non vogliono concedere punti e terreno alle avversarie, mentre le toscane sono sulla linea sottile di confine tra le migliori otto del torneo e le altre e vorranno portare a casa uno scalpo importante nella corsa al post-season.

Domenica, infine, vanno in scena tre partite. Si parte alle 18.00 da Torino, dove l’Iren Fixi ospita il San Martino di Lupari, uscita sconfitta proprio ieri dal proprio campo contro Broni. Le ospiti, attualmente quinte ma con una partita in più, non vogliono lasciare altri punti sul parquet e punteranno al successo sul campo delle torinesi, attualmente ferme a tre successi in stagione. Sempre allo stesso orario Lucca punta deciso al bottino pieno quando ospita la Virtus Segafredo Bologna, mentre la giornata si chiude alle 19.30 a Broni, dove le padrone di casa voleranno sulle ali dell’entusiasmo per il successo infrasettimanale e ospiteranno il Palermo.

Credits – Ciamillo