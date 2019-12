Basket femminile, Serie A1 2019-2020, 12^ giornata: Schio di scena a Bologna, Venezia fa visita al Geas

Sono cinque i match in programma nel weekend per chiudere la dodicesima giornata della Serie A1 di basket femminile. Un turno atipico dal punto di vista della calendarizzazione, dal momento che due partite sono già state disputate tra martedì 17 e giovedì 19 dicembre: Ragusa ha superato senza problemi Torino, mentre Broni ha espugnato a sorpresa il campo di San Martino di Lupari. Andiamo ora a vedere quali sono le gare previste nel fine settimana.

L’anticipo di domani sera sarà lo scontro salvezza tra Costa Masnaga e Battipaglia, in programma alle ore 21.00. Sarà un’occasione importante per le lombarde, che con una vittoria porterebbero a otto punti il margine sull’ultimo posto in classifica, al momento occupato proprio dalle campane. La squadra allenata da Sandro Orlando è ancora a caccia della prima gioia stagionale e deve fare i conti anche con il caso Michaela Houser, che qualche giorno fa ha lasciato Battipaglia senza alcun preavviso e senza dare spiegazioni.

La parte più corposa del turno verrà espletata domenica pomeriggio a partire dalle ore 18.00. L’incontro più interessante della giornata sarà quello tra Geas Sesto San Giovanni e Umana Reyer Venezia: le orogranata vogliono proseguire l’inseguimento alla vetta, mentre le lombarde proveranno a bissare l’impresa dello scorso febbraio nella semifinale di coppa nazionale. Lucca, invece, sarà di scena sul campo di Vigarano: le biancorosse hanno la chance di consolidare il quarto posto in classifica, mentre le emiliane cercano punti per la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia. Fondamentale per la zona playout, invece, il match tra Palermo ed Empoli: le siciliane puntano al riscatto dopo due prestazioni offensive molto deludenti (47 punti di media), ma anche le toscani vogliono rifarsi dopo tre sconfitte consecutive.

L’ultimo match di giornata è in programma domenica sera alle ore 20.30 in quel di Bologna. La capolista Schio, in striscia positiva da otto match, scenderà infatti in campo alla Virtus Segafredo Arena con l’obiettivo di staccare nuovamente Ragusa in classifica (seppur con una partita in più); la squadra del capoluogo emiliano, in lotta per non retrocedere, sarà chiamata a una vera e propria impresa per fermare la corsa delle campionesse d’Italia in carica.

SERIE A1, 12^ GIORNATA: IL PROGRAMMA COMPLETO

SABATO 28 DICEMBRE

Ore 21.00: Limonta Sport Costa Masnaga-O.ME.P.S. Givova Battipaglia

DOMENICA 29 DICEMBRE

Ore 18.00: Allianz Geas Sesto San Giovanni-Umana Reyer Venezia

Ore 18.00: Sicily by Car Palermo-Use Scotti Rosa Empoli

Ore 18.00: Pallacanestro Vigarano-Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca

Ore 20.30: Virtus Segafredo Bologna-Famila Wuber Schio

antonio.lucia@oasport.it

Credit: Ciamillo