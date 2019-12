Basket femminile, Serie A1 2019-2020: Laura Cremona regala il primo successo stagionale a Battipaglia. Battuta Costa Masnaga

Tweet on twitter

Dopo 11 sconfitte consecutive, Battipaglia ottiene il primo successo stagionale in Serie A1 2019-2020 di basket femminile. Le campane sono riuscite a imporsi sul campo di Costa Masnaga, dopo un finale al cardiopalma, con il risultato di 67-68.

Partono meglio le ospiti che trascinate dai punti di Jarosz chiudono il primo quarto avanti di due punti. Costa Masnaga in apertura di secondo periodo tocca addirittura il -8, sul 20-28, ma in seguito reagisce e, spinta dalle triple di Baldelli, piazza un parziale di 15-4 che le permette di andare all’intervallo lungo in vantaggio di tre punti.

Nel terzo periodo i due sodalizi si scambiano più volte la leadership, ma nessuno dei due riesce ad allungare e si va alla frazione conclusiva con Costa Masnaga sopra di appena un punto. Jarosz e Ciabattoni riportano avanti Battipaglia, ma è ancora Baldelli a propiziare il controsorpasso delle padrone di casa. Una tripla di Ciabattoni regala alle sue il +3, sul 63-66, a 1’20” dalla fine. Tuttavia, un layup di Villa e un tiro dalla media di Rulli consentono a Costa Masnaga di tornare sopra di un punto. Sembra finita, ma a 7″ dalla sirena conclusiva Cremona subisce fallo mentre tira da tre, segna due dei tre liberi a disposizione e regala il successo alle campane.

TABELLINO COSTA MASNAGA – BATTIPAGLIA 67-68 (16-18, 19-14, 16-18, 16-18)

COSTA MASNAGA: Villa 9, Baldelli 14, Frost 11, Pavel 2, Davis 6, Colognesi, Allievi C., Rulli 17, Balossi 2, Spinelli 5, Allievi V. 1, Toffali

BATTIPAGLIA: Nori 5, Galbiati 3, Ciabattoni 24, Mazza 7, Jarosz 23, Cremona 6, Sasso, Scarpato, Bisogno, Mattera

Credit: Ciamillo