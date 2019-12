Basket femminile, Serie A1 2020: 12^ giornata. Vittorie di Sesto San Giovanni e Vigarano, Venezia e Lucca vanno ko

Sta per concludersi la dodicesima giornata della Serie A1 di basket femminile. Un turno di campionato in versione spezzatino con due anticipi addirittura il 17 e 19 Dicembre, un altro ieri e poi quattro partite oggi con il posticipo tra Schio e Bologna di questa sera. Nelle sfide odierne colpi a sorpresa di Sesto San Giovanni e Vigarano, che hanno sconfitto rispettivamente Venezia e Lucca; mentre Palermo si prende due punti importanti in casa contro Empoli.

Grandissima prestazione del Geas che supera 77-74 la Reyer in una sfida molto combattuta e che si è risolta solamente nel finale. Decisivi quattro punti negli ultimi 30 secondi di Ilaria Panziera, che prima ha firmato il canestro del sorpasso e poi ha suggellato la vittoria delle lombarde dalla lunetta. Grandissima prestazione da parte di Costanza Verona, miglior marcatrice dell’incontro con 19 punti, mentre a Venezia non sono bastati i 18 punti di Jolene Anderson.

Altra sorprendente vittoria quella di Vigarano, che in casa si esalta contro Lucca, battendola per 79-74. Decisivo il break nel terzo quarto, che ha portato le emiliane anche sulla doppia cifra di vantaggio. Le toscane hanno provato a rientrare nell’ultimo quarto, ma Vigarano ha risposto ad ogni tentativo di rimonta. Sara Bocchetti è la grande protagonista con 20 punti (5/8 da tre punti), ma ottime sono state anche le prestazioni di Beatrice Attura (18 punti) e Maria Miccoli (17 punti e 8 rimbalzi).

Vittoria importante per la Sicily by Car Palermo, che si allontana dalla zona calda della classifica e continua nel suo ottimo campionato. Una vittoria arrivata contro Empoli in maniera molto netta per 89-63 grazie soprattutto ad un terzo quarto, chiuso con un parziale di 25-9. Decisiva una super Markeisha Cherte Gatling da 29 punti.

I tabellini delle partite

ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI – UMANA REYER VENEZIA 77-74 (19-17, 18-19, 16-18, 24-20)

Sesto San Giovanni: Verona 19, Brunner 16, Oroszova 16

Venezia: Anderson 18, Bestagno 14, Steinberga 12

PALLACANESTRO VIGARANO – LE MURA LUCCA 79-74 (23-25, 14-10, 25-18, 17-21)

Vigarano: Bocchetti 20, Attura 18, Miccoli 17

Lucca: Zempare 16, Jeffery 14, Ravelli 12

SICILY BY CAR PALERMO – USE SCOTTI ROSA EMPOLI 89-63 (22-11, 17-23, 25-9, 25-20)

Palermo: Gatling 29, Russo 17, Miccio 11

Empoli: Morris 18, Trimboli 18, Stepanova 11

