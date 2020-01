Basket femminile, Serie A1 2020: 13^giornata. Broni ed Empoli si giocano le Final Eight, Scontro salvezza Battipaglia-Bologna e derby veneto

Inizio di nuovo anno per la Serie A1 di basket femminile. Tredicesima ed ultima giornata del girone d’andata, quella che definirà le otto squadre qualificate per la Coppa Italia 2020. Un pass che hanno già staccato Schio, Ragusa, Venezia, Lucca, San Martino, Sesto San Giovanni e Vigarano.

Da decidere un solo posto e se lo giocheranno Broni ed Empoli. Impegno complicatissimo per le lombarde che si trovano obbligate a vincere contro la Passalacqua Ragusa per essere sicura di accedere alle Final Eight. Le siciliane, però, non hanno la minima intenzione di perdere punti e vuole continuare il suo inseguimento alla capolista Famila Schio. Più semplice sulla carta l’impegno delle toscane, che affrontano in casa il Geas Sesto San Giovanni, ma Empoli è reduce da quattro sconfitte consecutive e cerca di uscire dal momento più difficile della sua stagione.

Uno dei match più interessanti è senza dubbio il derby veneto tra Famila Schio e Fila San Martino di Lupari. Si affrontano la prima e la quinta della classifica. Schio con una vittoria ha la possibilità di chiudere da campionesse d’inverno, anche se molto dipenderà da Ragusa che insegue le venete con una partita in meno.

Il 2019 si è chiuso molto male per Venezia e Costa Masnaga, che si affrontano in questo turno di campionato con la Reyer nettamente favorita. La fine dell’anno invece ha ridato speranze a Battipaglia, reduce dalla sua prima vittoria, che cercherà il bis in casa contro una Virtus Bologna in quello che è un vero e proprio scontro per la permanenza nella massima serie.

Completano il quadro di questa tredicesima giornata le partite Lucca-Palermo e Torino-Vigarano. Toscane ed emiliane sulla carta favorite, ma sono due match che possono regalare anche delle sorprese.

Il programma completo della 13a giornata

DOMENICA 5 GENNAIO

ore 18.00 Venezia – Costa Masnaga

ore 18.00 Broni – Ragusa

ore 18.00 Battipaglia – Bologna

ore 19.30 Schio – San Martino di Lupari

ore 21.00 Lucca – Palermo

LUNEDI’ 6 GENNAIO

ore 17.00 Empoli – Sesto San Giovanni

ore 18.00 Torino – Vigarano

