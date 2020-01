Basket femminile, Serie A1 2020: 14^ giornata. Schio domina contro Empoli, Ragusa espugna Lucca

Quattro partite in questa domenica per la quattordicesima giornata della Serie A1 di basket femminile. Tutto molto facile per la capolista Famila Schio, che supera agevolmente la Use Scotti Rosa Empoli per 83-56. Match sempre in controllo per le venete, che all’intervallo erano già avanti di diciassette punti e poi hanno dilagato in secondo tempo completamente a senso unico.

Una Schio che resta al comando delle classifica con due punti e una partita in più rispetto alla Passalacqua Ragusa. Le siciliane hanno comunque risposto presenti al successo del Famila, espugnando il campo della Gesam Gas Lucca per 70-65 grazie soprattutto ai 29 punti di una strepitosa Hamby. Ragusa ha fatto sua la partita nel terzo quarto, quando ha toccato la doppia cifra di vantaggio, riuscendo poi a resistere alla rimonta di Lucca nell’ultimo quarto.

Si porta al quarto posto in solitaria la Fila San Martino di Lupari, che vince di misura sul campo della Givova Battipaglia per 57-54 grazie ai 14 punti di Bjorklund e i 13 di Ciavarella. Altra vittoria al fotofinish quella dell’Allians Sesto San Giovanni, che sbanca Palermo per 78-75 dopo un tempo supplementare.

Questo il riepilogo dei risultati

Battipaglia – San Martino di Lupari 54-57

Palermo – Sesto San Giovanni 75-78

Empoli – Schio 56-83

Lucca – Ragusa 65-70

