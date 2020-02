Basket femminile, Serie A1 2020: 19ma giornata. Schio sempre in vetta, super Matilde Villa, Venezia batte Ragusa

Diciannovesima giornata della Serie A1 2020 di basket femminile. Continua a restare in vetta il Famila Schio, che ha vinto agevolmente sul campo del fanalino di coda Givova Battipaglia (48-70). Le venete restano con due punti di vantaggio sulla Reyer Venezia, che si è imposta nello scontro diretto d’alta classifica con la Passalacqua Ragusa. La squadra di coach Ticchi ha superato nettamente le siciliane per 85-68 grazie soprattutto alla doppia doppia di Petronyte da 18 punti e 12 rimbalzi.

E’ stata la grande giornata di Matilde Villa. La 15enne azzurrina è stata la grande protagonista della vittoria di Costa Masnaga sulla Virtus Bologna. Ventuno punti a referto per Villa, che ha guidato le lombarde ad un importantissimo successo contro le emiliane per 77-70.

Successo a sorpresa anche di Torino, che ha battuto in volata per 87-85 Broni e spera ancora di evitare i playout. Netto il successo dell’Allianz Sesto San Giovanni contro il Gesam Lucca per 69-51 grazie ai 17 punti di Sara Crudo. Vittoria importante in chiave salvezza per Palermo, che ha battuto 99-88 Vigarano.

Questo il riepilogo dei risultati

San Martino di Lupari – Empoli 80-69

Costa Masnaga – Bologna 77-70

Battipaglia – Schio 48-70

Torino – Broni 87-85

Sesto San Giovanni – Lucca 69-51

Palermo – Vigarano 99-88

Venezia – Ragusa 85-68

CLASSIFICA: Schio 34, Venezia 32, Ragusa 30, San Martino di Lupari, Sesto San Giovanni 24, Lucca 22, Empoli, Vigarano 16, Palermo 14, Costa Masnaga 12, Torino, Bologna 10, Battipaglia 2.

Credit Ciamillo