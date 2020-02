Basket femminile, Serie A1 2020: con Petronyte Venezia vince il derby, Schio resta al comando dopo la 18a giornata

Si sono giocate oggi le cinque restanti partite della diciottesima giornata della stagione regolare di Serie A1 femminile 2019-2020. Si conferma in testa Schio, che pur con l’opposizione di un’orgogliosa Vigarano fa suo il 16° successo, mentre Venezia si salva a sei secondi dalla fine nel derby contro San Martino di Lupari. Andiamo a vedere nel dettaglio tutto quello che è successo questa sera.

GESAM GAS E LUCE LE MURA LUCCA-O.ME.P.S. GIVOVA BATTIPAGLIA 68-58 (16-17, 40-34, 54-46)

Tanto equilibrio al PalaTagliate, dove Nori e Ciabattoni non riescono a far andare via Battipaglia nelle fasi iniziali, così come non ce la fanno Jeffery e Jakubcova sul fronte toscano. Dopo il primo quarto, però, un ottimo momento della miglior Smorto della stagione trascina la Gesam Gas e Luce sul +7 (32-25) con il valido aiuto di Ravelli. Nori e Jarosz riportano la Givova fino al -1 in più occasioni, ma Jeffery dall’altra parte è difficile da fermare e riporta sempre a distanza di sicurezza Lucca. Si entra nell’ultimo quarto sul 54-46, ed è a quel punto che Potolicchio, arrivata nella squadra della sua città da appena due giorni, s’inventa con cinque punti di fila l’inizio del parziale di 0-9 che rispedisce avanti Battipaglia. Ritornano a quel punto in scena Jeffery e Smorto, che con un po’ di fatica riescono a riportare la partita entro i binari vittoriosi per le biancorosse.

TOP SCORER

LUCCA – Jeffery 25, Smorto 14, Ravelli 11

BATTIPAGLIA – Ciabattoni 13, Potolicchio 11, Nori 10

FILA SAN MARTINO DI LUPARI-UMANA REYER VENEZIA 62-64 (21-16, 37-30, 50-48)

Un tiro, quello di Petronyte a cinque secondi dalla fine, basta a regalare a Venezia una pesantissima vittoria nel derby, oltretutto in trasferta. Eppure nei primi venti minuti è il Fila a riuscire, in maniera più evidente al passare dei minuti, a mettersi alle spalle la Reyer con il duo Sulciute-Ostarello nel primo quarto (con annesso 21-14) e poi con il contributo di Ciavarella e Filippi, che guidano le compagne fino al 35-23. Venezia, con Steinberga, De Pretto e diversi viaggi in lunetta riesce a ridurre lo svantaggio, fino alla tripla di Penna che regala il -1 nelle vicinanze della fine del terzo periodo. Si capisce che la partita è destinata a finire con il brivido; a ogni tentativo di allungo del Fila, l’Umana trova il pari, ora con Penna ora con Pastore. Si entra nell’ultimo minuto sul 62-62, Ostarello e Bjorklund perdono due palle sanguinose, Petronyte sbaglia la prima conclusione, non la seconda e lascia la Reyer attaccata a Ragusa.

TOP SCORER

SAN MARTINO DI LUPARI – Sulciute 16, Ostarello 15, Ciavarella 9

VENEZIA – De Pretto 15, Steinberga 13, Petronyte 10

DELLA FIORE BRONI-LIMONTA SPORT COSTA MASNAGA 83-56 (29-12, 52-22, 73-35)

Dominio assoluto della formazione di casa nel match che la lascia attaccata alla zona playoff. La partita, di fatto, non comincia mai, o meglio c’è nei primi cinque minuti, cioè finché Pavel e Matilde Villa trovano il modo di arginare, per via offensiva, Broni. Sul 9-6 Nared inizia a brillare di luce propria, trascinando la Della Fiore verso un allungo che raggiunge dimensioni finanche esagerate a metà gara, con il +30 sul quale c’è anche la firma di Tikvic. Nel finale di terzo quarto Ngo Ndjock spedisce le biancoverdi anche sul +40 (73-33), poi la squadra di casa rallenta e manda in porto la partita.

TOP SCORER

BRONI – Nared 28, Ngo Ndjock 15, Spreafico 13

COSTA MASNAGA – Davis e Rulli 15, Pavel, Baldelli e M. Villa 6

Loading…

Loading…

PALLACANESTRO VIGARANO-FAMILA WUBER SCHIO 70-78 (14-18, 35-38, 51-57)

Vigarano, in casa, gioca una gran partita contro le Campionesse d’Italia, ma deve cedere, anche se questo non costa nulla in termini di classifica, mentre per il Famila significa ancora testa solitaria. All’inizio nessuna delle due squadre riesce a togliersi di dosso l’altra, con Gilli da una parte e Rodriguez dall’altra a recitare da protagoniste. Proprio la spagnola porta Schio al primo allungo (14-21), ed è un vantaggio che sale fino al 23-35 prima della sfuriata di Miccoli che riporta Vigarano sul 35-35. L’ultima parola, però, ce l’ha Lisec, che da tre manda tutte al riposo sul 35-38. Schio scappa di nuovo, stavolta con Keys, Dotto e Harmon (39-51), e stavolta sono Attura, Nativi e Natali a ricucire lo strappo. Quando rientra in scena Rodriguez, però, il vantaggio scledense va oltre la doppia cifra di vantaggio ancora una volta, rimanendo entro margini di controllo per il tempo che rimane.

TOP SCORER

VIGARANO – Miccoli 16, Attura 14, Natali 10

SCHIO – Rodriguez 22, Harmon 15, Dotto 11

USE SCOTTI ROSA EMPOLI-IREN FIXI TORINO 94-72 (22-18, 45-35, 71-55)

In un match nel quale la vittoria serve a entrambe le formazioni, per motivi diversi, è Empoli a tenersi nella zona playoff e Torino a dover restare in bilico tra i playout e la retrocessione diretta. Si parte con una sorta di Mathias contro tutte (Milazzo, Barberis e Stejskalova), ma serve l’aiuto di Stepanova perché le toscane restino avanti nel primo quarto. Torino si mantiene su buone percentuali al tiro, ma questo non basta contro un’Empoli ispiratissima, che inizia a tentare di spaccare in due l’incontro con le due triple di Trimboli del 39-29. Il colpo definitivo è opera di Morris, nel terzo quarto, con il vantaggio che arriva ben oltre le dieci lunghezze e non scende più. Nell’ultimo periodo Trimboli decide di andare a prendere il codice della cassaforte delle padrone di casa e di tenerselo in tasca, assieme a una larga vittoria.

TOP SCORER

EMPOLI – Mathias 23, Trimboli 22, Morris 19

TORINO – Brcaninovic 17, Stejskalova 14, Barberis 12

CLASSIFICA DOPO 18 GIORNATE

1 Schio 32

2 Ragusa, Venezia 30

4 San Martino di Lupari 24

5 Lucca, Sesto San Giovanni 22

7 Vigarano, Empoli, Broni 16

10 Palermo 12

11 Costa Masnaga, Bologna 10

13 Torino 8

14 Battipaglia 4

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo