Basket femminile, Serie A1 2020: grande Geas, cade Ragusa, Schio in testa. Bologna e Costa Masnaga, vittorie importanti nella 17a giornata

Diciassettesima giornata insolita, tutta di sabato, per la Serie A1 femminile, che vede risultati molto importanti sia in testa che in coda arrivare da ogni parte d’Italia. Ragusa è costretta alla sconfitta da uno splendido Geas Sesto San Giovanni, il che consente al Famila Schio di riprendersi la vetta solitaria della classifica. Venezia aggancia la Passalacqua al secondo posto, mentre in coda, nella battaglia più che viva in zona playout, Virtus Bologna e Costa Masnaga colgono due successi molto importanti. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-USE SCOTTI ROSA EMPOLI 71-62 (18-9, 38-30, 52-48)

Continua la risalita di Bologna in classifica, che vale l’approdo a quota 10 punti. Comincia meglio Empoli con il duo Ruffini-Trimboli, ma fin da subito si comprende che al PalaDozza c’è una protagonista e si chiama Isabelle Harrison, che segna i primi 8 punti e chiude con altri due il parziale di 10-0 iniziato da Tassinari nel primo quarto. Le ospiti risalgono fino al -2 (31-29) con Morris, solo per essere respinte dalla numero 20 bianconera. Si accendono anche Stepanova e Mathias, l’elastico è continuo, Ruffini riesce a ridurre il divario fino al -1 (49-48), ma quando il gioco si fa duro entrano in scena le due star della Virtus, nella forma dell’asse Salvadores-Harrison. Sono loro tutti gli ultimi 18 punti (7 della spagnola, 11 dell’americana) delle V nere.

TOP SCORER

BOLOGNA: Harrison 32, Salvadores 11, Begic 9

EMPOLI: Mathias 14, Stepanova e Trimboli 12

ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI-PASSALACQUA RAGUSA 92-86 (22-20, 43-42, 73-61)

Partita molto godibile, ad alti ritmi e che premia le rossonere al PalaNat. Romeo prova a imporre subito il proprio ritmo (4-8 e poi 7-12) con due triple, ma ci pensano Brunner, Crudo e soprattutto Williams (tripla a 6″ dalla prima sirena) a invertire la tendenza nonostante Hamby. Prova ad accendersi anche la capitana storica del Geas, Giulia Arturi, dando alle compagne il +5, ma a Tagliamento basta poco per riportare la Virtus Eirene davanti. Si va all’intervallo con un paio di canestri di Oroszova per il nuovo vantaggio di Sesto San Giovanni, che poi scappa con nove suoi punti consecutivi in un parziale di 9-2 che lancia le padrone di casa verso il +13 (71-58). Zampieri gestisce il vantaggio, Oroszova e Williams lo ampliano ancora (83-67), Ragusa cerca di rientrare con Tagliamento e Hamby che non mollano mai, ma anche per loro rimontare 15 punti in 2’39” è compito impossibile, e con la sconfitta arriva anche la perdita della leadership in classifica.

TOP SCORER

GEAS: Oroszova 23, Brunner 21, Brunner 17

RAGUSA: Hamby 28, Romeo e Tagliamento 16

SICILY BY CAR PALERMO-FILA SAN MARTINO DI LUPARI 84-89 (17-21, 34-39, 51-66)

Palermo lotta, perde terreno, rimonta, ma deve lasciare che il Fila passi in terra siciliana. Eppure con Russo, Flores Costa e Cooper la Sicily By Car parte forte, con il 7-0, cui le ospiti replicano con un parziale di 0-9 di Gwathmey, Sulciute, Bjorklund e Ostarello. Sono soprattutto le ultime due a ingaggiare la battaglia con le padrone di casa, che si affidano ora a Gatling, ora a Flores Costa, ora a Cupido nelle loro fiammate, una delle quali vale l’11-0 del 31-23. Si riaccende Ostarello, l’assiste Sulciute, Pasa segna gli ultimi due punti prima dell’intervallo. Sulciute, Fietta, Ostarello e Ciavarella producono poi l’allungo del Fila che spacca in due la partita, con un vantaggio che sale fino ai 19 punti (46-65). Verona e Miccio le provano tutte per far rientrare le padrone di casa, in soccorso arrivano anche Flores Costa, Russo e Manzotti: a 57″ dalla fine è 80-83. Manzotti ha la tripla del pari nelle mani poco dopo, ma la sbaglia e nella girandola di tiri veloci e liberi la squadra allenata da Abignente regge l’urto e vince.

TOP SCORER

PALERMO: Verona 14, Miccio e Cupido 13

FILA: Sulciute 21, Ostarello 19, Gwathmey 16

UMANA REYER VENEZIA-DELLA FIORE BRONI 89-66 (19-10, 40-33, 59-43)

La Reyer vive una serata abbastanza tranquilla al Taliercio, dove Broni non riesce a incidere anche a causa delle tante palle perse (16 contro 8). Carangelo e De Pretto fanno subito capire che per le padrone di casa l’aria è quella giusta, mentre Broni trova in Anna Togliani l’anima nelle difficoltà. Macchi e Bestagno segnano il finale di primo quarto, ma la Della Fiore non è propensa a mollare, almeno nell’immediato, visto anche il ritorno della vena offensiva di Nared, aiutata anche da Tikvic. Nel terzo periodo entrano in scena anche Anderson e Steinberga, e con il potenziale veneziano interamente in azione le ospiti non riescono più a reggere e, complici anche le poche soddisfazioni, devono cedere il passo con Elisa Penna che fa da assicurazione sulla partita per l’Umana di coach Ticchi.

TOP SCORER

VENEZIA: Penna 16, Steinberga 15, Bestagno 13

BRONI: Nared 18, Tikvic 16, A. Togliani 11

O.ME.P.S. GIVOVA BATTIPAGLIA-PALLACANESTRO VIGARANO 63-73 (15-27, 33-35, 47-59)

Battipaglia non trova la strada della vittoria neppure contro Vigarano nonostante una grande prova di Ciabattoni e Jarosz, che però restano praticamente da sole a fatturare punti per le campane. L’inizio lascia intuire il canovaccio della partita, con le due giocatrici a sfidare quasi in solitaria le rossonere, che scappano subito con il trio Kinard-Miccoli-Bocchetti sull’8-20 dopo 6 minuti. A metà secondo quarto, oltre a Ciabattoni e Jarosz, un contributo lo riesce a dare anche Scarpato, ed è il momento migliore della Givova, che risale fino al -1 (31-32) e poi, al rientro dagli spogliatoi, passa anche in vantaggio (38-37). Arriva però anche il momento di Natali, che scava di nuovo il solco tra le due squadre. Battipaglia (o meglio, il suo duo) riesce a risalire fino al -4 (57-61), ma ci pensano ancora Natali e Attura a mettere la parola fine sul match.

TOP SCORER

BATTIPAGLIA: Ciabattoni 29, Jarosz 24, Scarpato 6

VIGARANO: Natali 19, Bocchetti 14, Kinard 10

FAMILA WUBER SCHIO-GESAM GAS E LUCE LE MURA LUCCA 82-51 (25-18, 48-27, 66-38)

Successo nettissimo delle Campionesse d’Italia, che mettono le cose in chiaro con un grande secondo quarto. Il big match di giornata si apre con Keys e Jakubcova che si scambiano quattro punti. Bonasia, sul 6-8, firma l’unico vantaggio lucchese, poi Cinili e Dotto fanno la differenza per il +7 Famila a fine primo quarto. Al trio italiano si uniscono Harmon e Gruda, e a metà secondo periodo è 39-24 per Schio. Non si segna per oltre due minuti, poi Rodriguez e Andrè rincarano la dose: 48-27 all’intervallo. Il resto del match si sviluppa sempre sul canovaccio del dominio scledense, con un divario che aumenta sempre di più fino a superare le 30 lunghezze. Finisce 82-51, le ragazze allenate da Pierre Vincent riguadagnano la testa della classifica.

TOP SCORER

SCHIO: Keys e Rodriguez 15, Cinili 13

LUCCA: Bonasia 19, Jeffery 9, Jakubcova e Ravelli 6

LIMONTA SPORT COSTA MASNAGA-IREN FIXI TORINO 72-59 (17-15, 31-26, 49-46)

Vittoria di capitale importanza per Costa Masnaga, perché significa allontanare la zona della retrocessione diretta e salire a 4 punti dalla quota dei 14 che, al momento, lascia fuori dai playout. L’incontro è per lungo tempo equilibrato, con un grande inizio di Baldelli, la risposta di Johnson e i canestri del finale di primo quarto di Rulli a dare subito un’anima a quanto accade in campo. Torna in scena Baldelli ed è +8 Costa Masnaga (25-17), un vantaggio che sale fino al 31-21, ma che diventa di 5 punti all’intervallo. Brcaninovic, Barberis e Del Pero fanno da preludio a un altro assolo di Johnson che vale il vantaggio torinese (37-38), e a quel punto sono tanti i sorpassi e controsorpassi fino al 49-46 di fine terzo periodo. Gli ultimi dieci minuti, però, hanno tre nomi: due sono quelli di Pavel e Frost, il terzo, e più importante, è Matilde Villa, 15 anni e già un’enorme capacità di risolvere partite contro giocatrici infinitamente più esperte di lei. Sue, in particolare, le triple del +10 a 4’39” dalla fine e del +12, con annessa chiusura definitiva della contesa, a 1’10” dalla fine.

TOP SCORER

COSTA MASNAGA: Villa 14, Baldelli 13, Rulli 12

TORINO: Johnson 28, Brcaninovic e Barberis 9

CLASSIFICA

1 Schio 30

2 Ragusa, Venezia 28

4 San Martino di Lupari 24

5 Lucca, Sesto San Giovanni 20

7 Vigarano 16

8 Empoli, Broni 14

10 Palermo 12

11 Costa Masnaga, Bologna 10

13 Torino 8

14 Battipaglia 4

Credit: Ciamillo