Basket femminile, Serie A1 2020: la 15ª giornata. Impegni agevoli per Ragusa e Schio, Lucca cerca il rilancio

Tra domani e domenica si disputerà la quindicesima giornata di Serie A 2019-2020 di basket femminile. Sono sette, dunque, gli incontri in programma: non si segnalano particolari big match, dal momento che il calendario ha riservato alle prime della classe impegni piuttosto agevoli durante questo turno. Andiamo ora a presentare le gare previste per il weekend in arrivo.

Ad inaugurare la seconda giornata del girone di ritorno sarà l’anticipo di domani sera (ore 21.00) tra Costa Masnaga e San Martino di Lupari. Non è un momento brillantissimo per le Lupe, reduci da 4 sconfitte nelle ultime 7 partite di campionato, in seguito alle quali hanno perso un po’ di terreno rispetto alle prime tre della graduatoria; le lombarde, in piena zona playout, hanno ottenuto una vittoria di importanza capitale nello scorso turno contro Vigarano e proveranno a vendere cara la pelle.

La domenica della A1 si aprirà alle ore 15.00, quando al PalaDozza andrà in scena il (quasi) testacoda tra Virtus Bologna e Ragusa. Le siciliane hanno sconfitto agevolmente Costa Masnaga nel recupero della nona giornata e si sono dunque ufficialmente riallineate a Schio in vetta alla classifica: nel capoluogo emiliano andranno a caccia dell’ottava vittoria consecutiva per mettere pressione alla Famila. La squadra allenata da Andrea Liberalotto, dal canto suo, ha conquistato un successo fondamentale contro Broni nello scorso turno e proverà a giocarsela fino in fondo come fatto all’andata.

Alle ore 16.00 toccherà all’Umana Reyer Venezia, che al Taliercio affronterà la Sicily by Car Palermo. Le orogranata sono reduci dalla lunga trasferta di Ekaterinburg e, seppur ampiamente favorite, potrebbero anche pagare un po’ la stanchezza: si appellano a questa speranza le siciliane, cresciute tanto nelle ultime settimane (due vittorie e una sconfitta all’overtime nelle ultime tre) e vogliose di tentare il colpo grosso.

Tre i match in programma alle ore 18.00. In primo piano, ovviamente, la Famila Schio, che ospiterà al PalaRomare l’Iren Fixi Torino. Le campionesse d’Italia in carica proveranno a mettersi alle spalle il pesantissimo ko a Lione in Eurolega (85-48) e cercheranno di dare seguito alla striscia vincente di 11 partite nei confini nazionali: l’impegno non sembra dei più complicati, considerando anche i numerosi infortuni che stanno falcidiando le piemontesi. A Sesto San Giovanni, invece, le padrone di casa accoglieranno Vigarano in un match piuttosto intrigante, sia in ottica playoff sia per la presenza di giovanissime azzurre in rampa di lancio come Panzera e Natali. Spostandoci al Sud Italia, punti importanti in palio a Battipaglia, dove le campane, in crescita esponenziale nelle ultime settimane, andranno all’assalto della vittoria contro un’Empoli alle prese con diverse assenze.

Completa il programma della quindicesima giornata la sfida tra Lucca e Broni. Entrambe le squadre stanno attraversando un momento non facile e sono a caccia del riscatto: le toscane sono reduci da tre sconfitte consecutive (di cui due tra le mura amiche), mentre per le lombarde i ko di fila sono due (di cui l’ultimo piuttosto inaspettato in quel di Bologna).

