Basket femminile, Serie A1 2020: la 17ª giornata. Schio ospita Lucca, Ragusa di scena a Sesto San Giovanni

Il diciassettesimo turno della Serie A1 di basket femminile si svolgerà integralmente nella giornata di domani: per gli appassionati della pallacanestro a tinte rosa è dunque in programma una lunga maratona che comincerà alle ore 15.30 e si concluderà poco prima delle 23.00. Andiamo a presentare le partite previste per questo primo sabato di febbraio.

Le danze si apriranno in quel di Bologna, dove al Paladozza la Virtus ospiterà l’Use Scotti Rosa Empoli. Le V nere sono reduci da due vittorie consecutive sul parquet di casa, di cui l’ultima assolutamente impronosticabile contro la capolista Ragusa, e cercheranno il tris contro le toscane che, nonostante le assenze di lunga data, hanno ben figurato nell’ultima uscita contro Venezia. Alle 16.00 la Passalacqua Ragusa, dopo aver riconquistato la vetta della classifica vincendo lo scontro diretto contro Schio, sarà di scena a Sesto San Giovanni per affrontare il Geas, che al PalaNat contro le big tende ad esaltarsi.

Alle 17.30 ci si sposterà a Palermo, dove la Sicily by Car riceverà la visita di San Martino di Lupari: le siciliane hanno appena ottenuto due punti preziosissimi in quel di Torino, mentre le venete provengono da tre vittorie consecutive e vogliono dare seguito alla striscia vincente. Sono quattro, invece, i successi consecutivi dell’Umana Reyer Venezia, che alle 19.00 scenderà in campo al Taliercio contro la Della Fiore Broni per continuare la rincorsa alla vetta della classifica.

In serata, alle ore 20.30, il Famila Schio, privo del coach Pierre Vincent (squalificato), cercherà di riscattare le ultime due pesanti sconfitte (a Ragusa e in Eurolega contro il Fenerbahce): al Palaromare arriverà Lucca, ancora alle prese con numerose defezioni. Allo stesso orario è prevista la palla a due anche a Battipaglia: le campane, fanalino di coda del campionato e reduci da tre ko di fila, sono chiamate alla vittoria contro Vigarano, che in trasferta non batte colpi dal lontano 24 novembre. Infine, alle 21.00, chiuderà il programma della giornata la sfida salvezza tra Costa Masnaga e Torino, appaiate a quota 8 punti ed entrambe provenienti da tre sconfitte consecutive.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Sabato 1 febbraio 2020

15.30: Virtus Segafredo Bologna – USE Scotti Rosa Empoli

16.00: Allianz Geas Sesto San Giovanni – Passalacqua Ragusa

17.30: Sicily by Car Palermo – Fila San Martino di Lupari

19.00: Umana Reyer Venezia – Della Fiore Broni

20.30: Famila Wuber Schio – Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca

20.30: O.ME.P.S. Givova Battipaglia – Pall. Vigarano

21.00: Limonta Sport Costa Masnaga – Iren Fixi Torino

