Basket femminile, Serie A1 2020: la 19ª giornata. Big match Venezia-Ragusa, Schio di scena a Battipaglia

Dopo il turno infrasettimanale disputato tra mercoledì e ieri, domenica si svolgerà per intero la diciannovesima giornata della Serie A1 2019-2020 di basket femminile, che sarà dedicata ad Alessio Allegri, stella delle serie minori lombarde deceduto lo scorso 15 dicembre per un’aritmia fulminante che lo ha colpito proprio mentre era in campo. Andiamo a presentare le partite in programma, che saranno concentrate nella sottile fascia oraria compresa tra le 18.00 e le 21.30.

Il big match della giornata sarà anche l’incontro che completerà il calendario domenicale: alle ore 19.30 al Palasport Giuseppe Taliercio l’Umana Reyer Venezia riceverà la visita della Passalacqua Ragusa. È lo scontro tra le due squadre appaiate al secondo posto in classifica (a -2 dalla capolista Schio): soltanto una delle due potrà continuare la propria corsa. Le venete cavalcano una striscia aperta di sei vittorie consecutive in campionato e sono reduci dal derby vinto sul filo di lana a San Martino di Lupari; le siciliane, invece, anch’esse provenienti da un derby vinto, anzi stravinto, contro Palermo, hanno avuto una flessione di recente, come dimostrano i due ko subiti nelle ultime cinque uscite.

Il Famila Wuber Schio scenderà in campo alle ore 18.00 in quel di Battipaglia nel più classico dei testacoda: le Orange potranno sfruttare l’agevole abbinamento per mettere ulteriore pressione su Venezia e Ragusa, per poi godersi comodamente da lontano lo spettacolo di Mestre. Sempre alle ore 18.00, San Martino di Lupari ospiterà l’Use Scotti Rosa Empoli per riprendere la marcia dopo la sconfitta in volata contro le veneziane che ha interrotto una serie di quattro successi consecutivi. Contemporaneamente, a Sesto San Giovanni è in programma l’interessante confronto tra il Geas e Lucca: i due sodalizi condividono il quinto posto a quota 22 punti e proveranno ad ottenere una vittoria per consolidare la loro posizione nelle zone nobili della graduatoria.

A chiudere il programma delle ore 18.00 ci saranno due partite riguardanti la parte bassa della classifica: Torino-Broni e Costa Masnaga-Virtus Bologna. L’Iren Fixi è a caccia di una scossa che possa permetterle di lasciare alle spalle le ultime cinque sconfitte consecutive, mentre Broni tenterà di piazzare un colpo esterno per allontanarsi sempre più dalle sabbie mobili. A pari punti, invece, Costa Masnaga e Virtus Bologna: le lombarde ne hanno ottenuti ben otto su dieci tra le mura amiche, mentre le emiliane sono ancora alla ricerca del primo squillo lontano dal palazzetto di casa. Infine, alle ore 19.00 la Sicily by Car Palermo riceverà la visita di Vigarano: le siciliane vogliono tornare al successo dopo due ko di fila, mentre il team della provincia di Ferrara cerca una vittoria per stabilizzarsi in zona playoff.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Domenica 16 febbraio 2020

18.00: Allianz Geas Sesto San Giovanni – Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca

18.00: Iren Fixi Torino – Della Fiore Broni

18.00: O.ME.P.S. Givova Battipaglia – Famila Wuber Schio

18.00: Limonta Sport Costa Masnaga – Virtus Segafredo Bologna

18.00: Fila San Martino di Lupari – USE Scotti Rosa Empoli

19.00: Sicily by Car Palermo – Pall. Vigarano

19.30: Umana Reyer Venezia – Passalacqua Ragusa

antonio.lucia@oasport.it

Credit: Ciamillo