Basket femminile, Serie A1 2020: la 20ª giornata. Anticipo Battipaglia-Venezia, Schio ospita Palermo

L’anticipo di domani sera tra Battipaglia e Venezia inaugurerà la ventesima giornata della Serie A1 2019-2020 di basket femminile, che poi vivrà la propria fase clou nel tardo pomeriggio di domenica, quando si disputeranno le altre sei partite in programma.

Come detto, il primo match in calendario è il (quasi) testacoda tra Battipaglia e Venezia, una sfida il cui esito sulla carta appare piuttosto scontato. La formazione allenata da Giampiero Ticchi cavalca una striscia di sette vittorie consecutive in campionato (di cui le ultime due di grande rilievo contro San Martino di Lupari e Ragusa) che l’hanno proiettata al secondo posto in solitaria; sembra difficile che le campane, ultime e reduci al contrario da sei ko di fila, possano fermare la corsa delle orogranata. La risposta di Schio arriverà nel pomeriggio di domenica: la capolista sarà impegnata al Palaromare contro Palermo, che è ben diversa dalla squadra che perse di 21 lunghezze la gara d’andata e non è avversario da sottovalutare.

Oltre alla partita delle campionesse d’Italia in carica, alle ore 18.00 di domenica sono previste altre quattro partite. Spicca l’interessante confronto tra Vigarano e Ragusa: il team allenato da Marco Castaldi proverà a bissare l’impresa dell’andata al Palaminardi, mentre le siciliane vogliono un riscatto immediato dopo aver perso lo scontro diretto di Venezia. Anche San Martino di Lupari sarà impegnata in Emilia-Romagna, dove farà visita alla Virtus Bologna: le Lupe stanno tentando di rimanere attaccate al treno di testa, mentre per le V nere la lotta per la salvezza si fa sempre più serrata. Alle spalle delle venete, al quinto posto in graduatoria, c’è il Geas Sesto San Giovanni, che nel match casalingo contro Costa Masnaga proverà a dare seguito alla serie di tre successi consecutivi. Temi simili anche nel match tra Lucca e Torino: le toscane sono stabili al sesto posto, mentre le piemontesi cercano punti pesanti per la zona bassa della classifica.

A chiudere la ventesima giornata, alle ore 19.30 di domenica, ci sarà lo scontro tra Empoli e Broni, due squadre appaiate a 16 punti con un occhio alla zona playoff e un occhio alla lotta per non retrocedere: all’andata si imposero le biancorosse, ora le lombarde proveranno a restituire il favore e sbloccarsi in trasferta, dove non vincono dal 19 dicembre.

Loading…

Loading…

IL PROGRAMMA COMPLETO

Venerdì 21 febbraio 2020

21.00 O.ME.P.S. Givova Battipaglia – Umana Reyer Venezia

Domenica 23 febbraio 2020

18.00 Allianz Geas Sesto San Giovanni – Limonta Sport Costa Masnaga

18.00 Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca – Iren Fixi Torino

18.00 Famila Wuber Schio – Sicily By Car Palermo

18.00 Virtus Segafredo Bologna – Fila San Martino di Lupari

18.00 Pall. Vigarano – Passalacqua Ragusa

19.30 USE Scotti Rosa Empoli – Della Fiore Broni

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

antonio.lucia@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter



Credit: Ciamillo