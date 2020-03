Basket femminile, Serie A1 2020: la 23ª giornata. Anticipo Schio-Sesto, Ragusa ospita San Martino di Lupari

L’anticipo di questa sera tra Schio e Sesto San Giovanni inaugurerà la ventetreesima giornata della Serie A1 2019-2020 di basket femminile, che poi vivrà la propria fase clou nel tardo pomeriggio di domenica, con quattro delle sette partite del turno in programma.

Rinviate Torino-Battipaglia e Broni-Vigarano, come detto si parte questa sera, con fischio d’inizio alle 20.00, con il big match tra la Famila Wuber Schio e l’Allianz Geas Sesto San Giovanni. Le venete sono in vetta alla classifica e puntano a tenere Venezia e Ragusa alle proprie spalle, mentre per le lombarde l’obiettivo è conquistare la top 4. Ma quello di questa sera non è l’unico match da non perdere nel weekend, con domenica che vedrà andare in scena altre sfide incrociate in vetta.

Domenica 8 marzo, infatti, si partirà alle 17.00 con un’altra sfida imperdibile, con Ragusa che ospita San Martino di Lupari. Le padrone di casa sono a due punti da Schio, e a pari punti con Venezia, ma hanno disputato un match in più e vincere significa consolidarsi nelle prime posizioni della classifica in ottica playoff. Le ospiti, invece, seguono proprio Ragusa, staccate di otto punti, ma con due match da recuperare rispetto alle dirette avversarie e vogliono vincere in trasferta anche per tenere a distanza – o staccare – la Geas che la pressa alle spalle. Nello stesso orario in campo anche l’altra big, l’Umana Reyer Venezia che ospita Lucca, altra formazione che sta inseguendo un posto tra le prime quattro del torneo.

Un’ora dopo, alle 18, le altre due partite in programma nel weekend. Si parte da Palermo, dove la Sicily By Car ospita la Virtus Segafredo Bologna, con le siciliane che sono a due soli punti dalla top 8 e, dunque, sono chiamate a vincere per restare in corsa per i playoff e per uscire dalla zona per i playout retrocessione, mentre le bolognesi sono penultime, abbastanza tranquille rispetto a Battipaglia, ultima, ma che cercano punti anche loro per uscire dalla zona playout. Infine, si chiude con Empoli-Costa Masnaga, con le prime che vogliono consolidare la propria posizione in zona playoff, mentre le ospiti sono in piena corsa per evitare la zona playout.

Loading…

Loading…

IL PROGRAMMA COMPLETO

Venerdì 6 marzo 2020

20.00 Famila Wuber Schio – Allianz Geas Sesto San Giovanni

Domenica 8 marzo 2020

17.00 Passalacqua Ragusa – Fila San Martino di Lupari

17.00 Umana Reyer Venezia – Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca

18.00 Sicily By Car Palermo – Virtus Segafredo Bologna

18.00 USE Scotti Rosa Empoli – Limonta Sport Costa Masnaga

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI BASKET

duccio.fumero@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: Ciamillo