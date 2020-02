Basket femminile, Serie A1 2020: Ragusa travolge Palermo, Sesto San Giovanni supera la Virtus Bologna

Due le partite del turno infrasettimanale di Serie A1 di basket femminile che si sono svolte oggi, di seguito andiamo a vedere come sono andate.

PASSALACQUA RAGUSA – SICILY BY CAR PALERMO 83-61 (22-14, 20-17, 28-16, 13-14)

La Passalacqua prova ad allungare subito nel primo quarto, quando tocca il +9 sul 15-6, ma la Sicily by car piazza un parziale di 8-0 e si riporta a -1. Dopodiché, però, Romeo segna cinque punti consecutivi e grazie a un canestro di Ibekwe le padrone di casa vanno al primo riposo già sopra di 8 punti. Gatling con sei punti di fila riporta sotto il sodalizio del capoluogo siciliano e un jumper di russo ristabilisce addirittura la parità sul 25-25. Proprio Gatling e Russo permettono a Palermo di effettuare il sorpasso, anche se Ragusa risponde colpo su colpo. A metà secondo periodo le due squadre si trovano in perfetta parità sul 31-31, ma alle ospiti si spegne la luce, mentre Walker e Ibekwe propiziano un parziale di 11-0 che permette alla Passalacqua di andare all’intervallo lungo avanti in doppia cifra. Nel terzo periodo una scatenata Walker, coadiuvata dalle triple di Tagliamento, permette alle sue di archiviare definitivamente la pratica Palermo. Ragusa va all’ultima pausa sopra di 23 e la frazione di gioco conclusiva è decisamente superflua.

TOP SCORER

RAGUSA: Walker 20, Ibekwe 15, Hamby 12

PALERMO: Gatling 20, Manzotti 11, Russo 10

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA – ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI (23-16, 15-24, 16-21,

Parte meglio la Virtus che trova addirittura il +9, sul 13-4, in apertura di match. Harrison è scatenata e un canestro di Salvadores Alvares regala anche la doppia cifra di vantaggio alle bolognesi sul 21-10. Nel secondo periodo, tuttavia, la situazione cambia totalmente sotto l’impulso di Oroszova e Zampieri. Sesto San Giovanni pian piano rimonta e prima dell’intervallo lungo trova il vantaggio sul 38-40. Nei primi minuti del terzo quarto le ospiti piazzano un parziale di 13-2 e si portano sul 40-53. Sembra finita, ma Harrison e Salvadores Alvares non mollano e nella frazione di gioco conclusiva le bolognesi toccano il -1 prima sul 63-64 e, successivamente, sul 65-66. Nel momento più importante, però, Williams segna 7 punti consecutivi e regala il successo all’Allianz.

TOP SCORER

VIRTUS BOLOGNA: Harrison 28, Salvadores Alvares 17, Tassinari 12

SESTO SAN GIOVANNI: Williams 24, Oroszova 18, Zampieri 11

