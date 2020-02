Basket femminile, Serie A1: 20^giornata. Solo una partita questa domenica, Ragusa vince a Vigarano

Anche il campionato italiano di basket femminile è stato colpito dagli effetti del Coronavirus. La decisione del Consiglio dei Ministri di sospendere tutte le manifestazioni sportive in quasi tutto il Nord Italia, ha portato la Lega ha rinviare quasi tutte le partite della ventesima giornata. Un turno di Serie A1 che vede dunque completati solo due match: quello dell’anticipo di venerdì sera che ha visto la vittoria di Venezia contro Battipaglia ed il match odierno tra Vigarano e Ragusa.

Tutto molto facile per la Passalacqua, che si impone in trasferta per 83-64 e resta agganciata al duo di testa composto da Schio e Venezia. Le siciliane hanno chiuso la pratica già al termine del primo quarto, con Ragusa avanti di quattordici punti alla prima sirena (24-10). Vigarano non ha mai avuto la forza per rientrare e la Passalacqua ha poi gestito e aumentato il vantaggio nei successivi due quarti. Le padrone di casa hanno poi accorciato il divario negli ultimi dieci minuti.

Doppia doppia in casa Ragusa per Dearica Hamby con 19 punti e 11 rimbalzi. In doppia cifra ci vanno anche Walker (15, Consolini (12) e Ibekwe (11). A Vigarano non bastano i 17 punti di Sara Bocchetti e i 15 di Maria Miccoli.

Credit Ciamillo