Basket femminile: Serie A1 e A2 2019-2020 dichiarate ufficialmente concluse dalla FIP

I campionati di basket femminile di Serie A1 e Serie A2 2019-2020 sono stati ufficialmente dichiarati conclusi. Lo ha stabilito la Federazione Italiana Pallacanestro, accogliendo la richiesta avanzata in tal senso dalla LegaBasket Femminile (LBF).

Nel comunicato che segna la conclusione anticipata dei due massimi campionati, molto breve, non si fa alcun cenno relativamente all’assegnazione o meno del titolo nazionale. Al momento dell’interruzione definitiva ad occupare la testa della classifica erano il Famila Schio in Serie A1, Campobasso nel girone Sud di Serie A2 e Moncalieri nel girone Nord del torneo cadetto. Il basket italiano ha già visto fermarsi tutti i campionati regionali e la Serie B maschile. Restano ancora in piedi le sole Serie A e A2 maschile.

Loading…

Loading…

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit Ciamillo