Basket femminile: Sopron si rifiuta di giocare contro Schio a Lubiana in Eurolega femminile 2020 per l’ultima di regular season causa coronavirus

Prende una piega inattesa, e a questo punto di difficile soluzione, la vicenda dello spostamento della partita tra Schio e Sopron in Eurolega femminile. Valida per l’ultimo turno della stagione regolare, questa sfida si sarebbe dovuta disputare domani al PalaRomare di Schio, ma l’emergenza coronavirus ha costretto allo spostamento in quel di Lubiana, alla Stozice Arena, e alla giornata di giovedì.

A Sopron, però, la prospettiva di giocare con le scledensi non piace: è arrivata infatti una comunicazione ufficiale con la quale la società ungherese si rifiuta di andare a giocare contro le Campionesse d’Italia. A ribadirlo è il presidente dello storico club magiaro, Zoltan Torok, congiuntamente con il sindaco della città, Ciprian Farkas. La scelta di non viaggiare verso la Slovenia è dettata dall’intenzione di salvaguardare la salute di atlete e staff dal pericolo di contrarre eventualmente il COVID-19. Anche la Federazione ungherese è d’accordo con tale scelta.

A questo punto le opzioni in mano alla FIBA, che sovraintende all’Eurolega femminile, sono due: una è quella di dare direttamente partita vinta al Famila con punteggio di 20-0 a tavolino, l’altra è quella di recuperare l’incontro in data successiva. A seconda della decisione presa, potrebbero esserci anche modifiche al calendario della competizione, i cui quarti di finale dovrebbero iniziare l’11 marzo. Il match in questione, va ricordato, è decisivo perché può determinare sia per Schio che per Sopron l’accesso ai quarti di finale in una battaglia a cinque entrando nell’ultima giornata.

Foto: fiba.basketball Euroleague Women