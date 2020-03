Basket femminile, sorteggiati i gironi dei Mondiali Under 17 2020. Italia con Canada, Corea del Sud ed Egitto

Sono stati sorteggiati questa mattina i gironi dei Mondiali Under 17 di basket femminile che si svolgeranno quest’estate a Cluj-Napoca, in Romania, dal 15 al 23 agosto e che vedranno in gara 16 squadre qualificate dai rispettivi tornei continentali.

L’Italia è stata sorteggiata nel girone A con Canada, Corea del Sud ed Egitto. Le azzurre si sono guadagnate l’accesso alla manifestazione globale tramite il quinto posto agli Europei Under 16 dello scorso anno, giocati a Skopje.

Questo il quadro completo emerso dal sorteggio:

Gruppo A: Italia, Canada, Corea del Sud, Egitto

Gruppo B: Mali, USA, Australia, Spagna

Gruppo C: Lituania, Russia, Giappone, Cile

Gruppo D: Romania, Francia, Cina, Porto Rico

L’Italia, nel 2016, ha conquistato una storica medaglia d’argento, arrendendosi solo in finale di fronte all’Australia. Sara Madera fu inserita nel miglior quintetto del torneo. Nel 2018, invece, le azzurre sono arrivate quinte, con gli Stati Uniti che hanno vinto per la quinta volta questo titolo. Nella squadra azzurra particolarmente attesa sarà Matilde Villa, classe 2004 che sta mettendo insieme numeri di notevole rilievo a Costa Masnaga, in Serie A1: 8.4 punti, 2.6 rimbalzi e 1.9 assist di media, con picco di 21, 7 e 3 nella recente partita contro la Virtus Bologna.

