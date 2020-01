Basket femminile: Venezia corsara a Torino, Costa Masnaga apre il ritorno di Serie A1 2020 con la vittoria su Vigarano

Due anticipi per la quattordicesima giornata, prima del girone di ritorno, della Serie A1 femminile. La Reyer Venezia, reduce da una bella vittoria in Eurolega contro le turche del Cukurova di Mersin, non fanno sconti a Torino, battuta nettamente al PalaRuffini, mentre Costa Masnaga riesce a vendicare la sconfitta dell’Opening Day battendo tra le mura amiche Vigarano.

IREN FIXI TORINO-UMANA REYER VENEZIA 70-96 (16-24, 35-46, 53-76)

L’inizio della Reyer è di quelli importanti, con un parziale di 0-12 nei primi tre minuti con metà dal fatturato prodotto da Petronyte. Torino prova a riprendersi con Brcaninovic e Barberis, Bestagno spedisce le ospiti sul 9-24, prima del parziale di 10-0 di Torino che porta le padrone di casa sul -5 (19-24) a inizio secondo quarto. L’Iren Fixi si fa coraggio, risale fino al -3 con tripla di Salvini e libero di Brcaninovic, la Reyer, con uno sforzo corale, si riprende l’inerzia fino ad arrivare sul 27-40. Ancora una volta, le ragazze di coach Riga non cedono e vanno all’intervallo sotto 35-46.

Al ritorno sul parquet, la musica cambia completamente: Torino resta attaccata un paio di minuti, poi Venezia dilaga dal 42-52 in avanti facendo sentire la maggior qualità complessiva. Nel break decisivo c’è tanta De Pretto, che porta la Reyer sul +20 (42-62), svantaggio dal quale l’Iren Fixi stavolta non riesce a risalire. Il terzo quarto termina sul 53-76, e gli ultimi dieci minuti vedono le ospiti raggiungere anche il +30, prima che il punteggio si assesti definitivamente sul 70-96.

TOP SCORER

TORINO – Brcaninovic 17, Barberis 14, Johnson 12

VENEZIA – Petronyte 21, Bestagno 19, Anderson 15

LIMONTA SPORT COSTA MASNAGA-PALLACANESTRO VIGARANO 78-76 (11-23, 38-33, 53-54)

Dopo una prima metà del quarto d’apertura senza particolari scossoni, a dare il primo strappo alla partita ci pensa Vigarano, con il trio Kinard-Miccoli-Bocchetti che buca in qualunque modo la difesa di Costa Masnaga per arrivare al 6-19. Per un periodo che finisce 11-23, però, ce n’è un altro che vede le padrone di casa alla riscossa, con Davis a farsi carico quasi completamente da sola della rimonta che spinge fin sul 30-30 la Limonta Sport a 2’30” dall’intervallo. Il sorpasso è firmato Allievi e Spinelli, poi Villa chiude la prima metà di gara sul 38-33.

Vigarano fa presto a richiamare in gran numero le proprie forze, e a metà terzo quarto Natali, Attura e Miccoli riescono a ricucire lo strappo; in particolare è la 2002 protagonista del trionfo europeo Under 18 dell’Italia a dare il nuovo vantaggio (47-49) alle ospiti. Si accende a quel punto una battaglia durissima, in cui le due squadre si scambiano continuamente il comando. Davis, con l’aiuto di Baldelli, continua a martellare (chiude con 29 punti e 13/16 dal campo), producendo il 66-58 di Costa Masnaga a 5’05” dalla fine. Miccoli e Attura cercano la rimonta, vengono respinte da una tripla di Villa, ci riprovano, quasi ci riescono con la mano anche di Bocchetti (75-74 a 1’04” dal termine), poi tutte e tre, oltre a Kinard, hanno la tripla del 77-77, fallendola; a quel punto Matilde Villa, 15 anni da poco compiuti e nessuna paura, mette il libero della sicurezza. Finisce 78-76, ed è la quarta vittoria per Costa Masnaga in questa Serie A1.

TOP SCORER

COSTA MASNAGA – Davis 29, Baldelli 15, Spinelli 11

VIGARANO – Attura 19, Miccoli 17, Bocchetti 14

