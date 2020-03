Basket: Fenerbahce, quattro positività al coronavirus tra cui un giocatore

Qualche giorno fa fonti greche avevano riportato di tre positività al coronavirus all’interno del roster del Fenerbahce, più quella del team manager Cenk Renda, che è finito in ospedale a causa del COVID-19. Queste notizie, nei fatti, non sono state confermate dalla società di Istanbul, che nei giorni scorsi ha però effettivamente disposto il test su giocatori e staff. Ne è emerso un quadro diverso: i positivi sono quattro.

Si tratta, secondo quanto riportato dal comunicato diffuso tramite sito ufficiale e social, di un giocatore, un membro dello staff tecnico e due impiegati della parte amministrativa. Nessuno è stato ricoverato, e tutti sono in isolamento casalingo e tenuti sotto controllo dallo staff medico del Fenerbahce. Non sono state diffuse le generalità dei contagiati.

Il campionato turco è attualmente fermo, come del resto quasi tutta la pallacanestro europea, con 20 campionati che si sono già chiusi, la NBA e le leghe del Giappone e della Corea del Sud. In Cina si sta cercando di attuare un piano di ripresa per il 16 maggio, e anche in Italia, Spagna, Germania e Francia per il momento si sta prendendo tempo.

federico.rossini@oasport.it

