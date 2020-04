Basket, Gianmarco Pozzecco: “Decisione inevitabile. Remare tutti nella stessa direzione per rilanciare il nostro sport”

Il coach della Dinamo Sassari Gianmarco Pozzecco, dopo l’ufficialità della cancellazione del campionato italiano di basket 2019-2020, ha parlato della vicenda in un’intervista al Corriere dello Sport. Queste le sue dichiarazioni: “E’ stata una scelta inevitabile, non potevamo aspettare ancora. Il basket, non avendo introiti dai diritti televisivi, non doveva cercare forzatamente una soluzione. Bisognava prendere una decisione, come poi è stato fatto, pensando principalmente alla salute degli atleti, dei tecnici, dei tifosi e dei giornalisti“.

Il Pozz, in seguito, ha parlato anche di una futura ripartenza: “Quando sarà il momento, dovremmo farci trovare tutti pronti per far ripartire il nostro sport con uno slancio incredibile. Ognuno dovrà mettere da parte i suoi interessi personali. Ora bisogna remare tutti nella stessa direzione. Sarà fondamentale valorizzare i nostri giocatori e far rinascere i settori giovanili“.

Credit: Ciamillo