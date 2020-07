Basket: Gianni Petrucci chiede una corsia preferenziale per far giocare gli stranieri senza problemi di quarantena

<!– –>

Gianni Petrucci, numero 1 della FIP, chiede sostegno per la possibilità di far giocare gli stranieri (e soprattutto gli americani, che nella pallacanestro sono spesso e volentieri parte significativa dei roster), e per farlo non intende lasciare passi intentati.

Queste le sue dichiarazioni raccolte dall’ANSA: “Domani chiederò ufficialmente con una lettera al ministero un percorso preferenziale per consentire di giocare in Italia agli atleti americani, come fatto in Germania con i russi“. E, parlando ai presidenti di altre Federazioni sportive (volley, tennis, ma non solo): “Nonostante i vostri sport non siano considerati dallo Stato sport professionistici, sono atleti professionisti di fatto. Sono convinto che con il buonsenso anche attraverso attraverso il Coni si possa risolvere questa cosa“.

Il problema dei giocatori, e più in generale degli atleti, provenienti da zone a rischio contagio, è stato sottolineato particolarmente anche da Renato Di Rocco, che presiede la Federciclismo, in merito ai sudamericani, che si trovano a loro volta in una situazione molto complessa.

