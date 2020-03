Basket, Gianni Petrucci: “Serie A, questa settimana si deve giocare. Disponibili a sentire le società su modifiche ai playoff”

Oltre che sulla questione della Virtus Bologna in EuroCup, Gianni Petrucci, Presidente della FIP, è intervenuto questa mattina a Radio Anch’io, su Radio1 Rai, in relazione al futuro prossimo della Serie A, ferma nell’ultimo weekend a causa dell’emergenza sanitaria legata al coronavirus COVID-19.

Queste le parole di Petrucci: “Dobbiamo giocare domenica in qualsiasi condizione, il campionato non può essere rinviato ulteriormente, ci sono le squadre nelle Coppe e il Preolimpico. Porte aperte, speriamo, o porte chiuse. Ho chiesto la sospensione dei versamenti tributari, come il calcio. […] Fare modifiche ai playoff? Siamo disponibili a sentire cosa chi chiederanno le società di Serie A. La giornata scorsa è stata sospesa con l’accordo di tutti. Ma domenica prossima si deve giocare, in qualsiasi modo. Ne va della regolarità del campionato“.

Questo weekend è prevista la disputa della 24a giornata, con due anticipi (Trieste-Pistoia e Roma-Sassari) al sabato e il resto dei match programmato per domenica, mentre le restanti sei partite sono di scena la domenica. Allo stato attuale delle cose sono soprattutto gli incontri domenicali ad avere il concreto rischio di porte chiuse, essendo concentrati in massima parte in aree soggette al decreto coronavirus oppure in luoghi in cui è sconsigliata la trasferta organizzata, come a Pesaro.

