Basket, Gianni Petrucci sulla conclusione della Serie A per il Covid-19: “Prevalso il buon senso, lo scudetto non sarà assegnato”

La decisione è stata presa: la Serie A 2019-2020 di basket chiude anzitempo la propria stagione. Come comunicato dalla FIP (Federazione Italiana Pallacanestro), il campionato italiano si ferma ed è la prima volta nella storia. Uno stop reso necessario per l’emergenza Covid-19 ben presente nel nostro territorio e purtroppo diffusa ormai a livello planetario.

Una presa di posizione che Gianni Petrucci, n.1 della Federbasket, ha giustificato così, ai microfoni di Sky Sport: “Prevalso il buon senso. In un momento difficile per il Paese non si può pensare di proseguire un campionato a porte chiuse. Lo scudetto non sarà assegnato, sta alla leghe decidere su promozioni e retrocessioni, oltre a organizzare la prossima stagione“. Dunque non vi sarà l’assegnazione dello scudetto e si deciderà successivamente come sbrogliare la matassa delle promozioni e delle retrocessioni. Dal canto suo, il n.1 della pallacanestro nostrana ha anche espresso un parere circa gli Europei, programmati in teoria nel 2021 e con l’Italia tra i Paesi ospitanti: “Puntiamo a rinviarli di un anno“.

Foto: Ciamillo-Castoria/ Claudio Degaspari