Basket, Gianni Petrucci: “Torniamo alle origini e giochiamo all’aperto”

Idea curiosa e suggestiva quella di Gianni Petrucci, Presidente della FIP, che propone un basket all’aperto per tornare il prima possibile in campo dopo lo stop per la pandemia. All’ANSA il numero uno della pallacanestro italiana ha dichiarato: “Per affrontare la ripartenza del basket dopo l’emergenza Coronavirus sto pensando alla possibilità quest’estate in caso di restrizioni e nel caso le autorità lo permettano, di riportare questo sport alle origini e di giocare all’aperto”.

Continua Petrucci: “Il nostro sport si presta, in particolare nel tre contro tre, ma anche nel basket giocato con cinque giocatori. Il clima ci aiuta in Italia, perché non sfruttare questa opportunità per evitare il più possibile i rischi contagio?”. Inoltre il presidente della FIP ha parlato anche della possibilità di avere una mascherina specifica per i giocatori, in modo che essi possano correre e giocare insieme. Uno studio commissionato al Politecnico di Torino.

