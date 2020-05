Basket, Gianni Petrucci: “Zaytsev non ha capito bene lo studio dei rischi degli sport. Mi fido del Politecnico”

In questi giorni è arrivato lo studio circa il livello di rischio degli sport stilato dallo studio fatto dal Politecnico di Torino. Tanti i dubbi degli addetti ai lavori, com’è ovvio che sia, vista la situazione. Tra gli sport più pericolosi il volley di Ivan Zaytsev, che si è detto contrariato, paragonando la propria disciplina al basket.

Arrivata la pronta risposta dall’ANSA, del presidente della federbasket, Gianni Petrucci: “Zaytsev non ha interpretato bene il significato dello studio, non faccio paragoni con la pallavolo che è sport che rispetto. E’ un argomento che approfondiremo perché io devo tutelare il basket italiano e certamente uscirà fuori che non è uno sport pericoloso, perché mi fido del Politecnico di Torino”.

Poi: “Voglio rasserenare il nostro ambiente, ho molta fiducia nel Politecnico di Torino e nel suo rettore: è una prima bozza approfondiremo l’argomento e siamo certi che il risultato è diverso dall’interpretazione che è stata data”.

