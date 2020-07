Basket, Gigi Datome: “Felice di giocare in una società ambiziosa come Milano. Ora è tempo di mettersi a lavorare”

<!– –>

Gigi Datome è stato uno dei colpi principali della campagna acquisti dell’Olimpia Milano. Per il valore, innegabile, del giocatore e anche per ciò che egli rappresenta. L’ex Boston Celtics e Detroit Pistons, nonché baluardo della nazionale azzurra, infatti, è un veterano che sa come si vince e che potrà avere un ruolo fondamentale negli incontri più delicati. Il suo arrivo è importantissimo soprattutto in ottica Eurolega, competizione che Gigi ha già conquistato tre anni fa con il Fenerbahce. Il 32enne sardo gioca da anni ad altissimi livelli nella massima competizione europea e sa come vanno affrontati certi match. Inoltre, dal punto di vista puramente tattico, avere in campo un tiratore dall’arco del suo rango è un valore aggiunto notevole per il sodalizio lombardo.

Gigi Datome oggi, tramite il canale Youtube del team meneghino, ha parlato per la prima volta da giocatore dell’Olimpia. Queste le sue parole: “Sono veramente felice di essere tornato a giocare in Italia, in una società ambiziosa come l’Olimpia Milano. Volevo ringraziare i tifosi per tutti i messaggi di benvenuto che mi hanno mandato. Ora è già tempo di metterci al lavoro per raggiungere i nostri obiettivi e diventare la squadra che ambiamo ad essere“.

Credit: Ciamillo

