Basket, Gigi Datome: “Se starò bene parteciperò al Preolimpico di Belgrado”

Gigi Datome ha sempre avuto particolarmente a cuore le sorti della nazionale italiana di basket. L’ala del Fenerbahce, negli anni, è diventata un vero e proprio esempio di abnegazione e attaccamento alla maglia, non tirandosi mai indietro quando la selezione chiamava. Il tutto in uno sport ove le squadre di club, in particolar modo quelle NBA, hanno sempre visto di cattivo occhio le soste dedicate alle nazionali e sovente consigliano ai loro cestisti di non prendervi parte.

“Se starò bene sarò della partita” dichiara Datome, sulle pagine del Mattino di Padova, a riguardo della sua partecipazione al Preolimpico di Belgrado che è stato spostato a giugno 2021. “Un anno in più non fa tutta questa differenza” per il cestista sardo, il quale raggiungerà la trentatré primavere il prossimo 27 di novembre.

Ricordiamo che al Preolimpico l’Italia è chiamata a fare un’impresa per qualificarsi per Tokyo 2021. Gli azzurri, infatti, dovranno prima superare un girone comprendente Senegal e Portorico. Dopodiché, in caso di successo, dovranno affrontare semifinali e finali nelle quali potranno incontrare due delle tre squadre che comprendono l’altro gruppo che giocherà nella capitale serba, ovvero Nuova Zelanda, Repubblica Dominicana e proprio la terribile Serbia, nazionale attualmente argento olimpico in carica.

Credit: Ciamillo