Basket: giocatori di Eurolega contrari alla ripresa della stagione, domani la decisione ufficiale

Si deciderà domani il destino delle stagioni 2019-2020 di Eurolega ed EuroCup maschile, anche se dopo la giornata di ieri l’impressione è che si vada verso la conclusione anticipata ed il conseguente annullamento di entrambe le competizioni. Nella riunione (in videoconferenza) andata in scena ieri tra Eurolega e giocatori (due per ciascuna squadra della massima manifestazione continentale) è emersa infatti la volontà unanime da parte di tutti e 36 i cestisti coinvolti di non riprendere la stagione.

Secondo Sportando, l’Eurolega sarebbe rimasta molto sorpresa da una presa di posizione così netta da parte dei giocatori. In ogni caso l’ultima parola spetterà alle 11 società in possesso di una licenza pluriennale tramite una votazione che deciderà di fatto le sorti di entrambe le manifestazioni organizzate da Euroleague. Ricordiamo che sono ancora in bilico ben tre squadre italiane: l’Olimpia Milano in Eurolega, Virtus Bologna e Venezia ai quarti di finale di EuroCup.

Loading…

Loading…

erik.nicolaysen@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo