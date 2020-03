Basket, Giochi Olimpici: la FIBA ha rinviato i sorteggi per Tokyo 2020

La FIBA ha deciso di rinviare a data da destinarsi i sorteggi per la composizione dei gironi del torneo maschile e femminile di pallacanestro delle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Il sorteggio era stato programmato per il 20 Marzo in Svizzera. Si attendono comunicazioni ufficiali dalla Federazione Internazionale.

Following the latest developments with the COVID-19 pandemic, the Draw for the @Tokyo2020 Men’s & Women’s Olympic Basketball Tournaments, which was set to take place at the Patrick Baumann House of Basketball in Mies, 🇨🇭 on March 20, is postponed to a date yet to be confirmed.

— FIBA media (@FIBA_media) March 17, 2020