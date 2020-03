Basket, Hedo Turkoglu tuona: “Darussafaka-Virtus Bologna a Belgrado? Decisione incomprensibile, contro lo spirito del gioco”

Non accenna a placarsi la discussione, piuttosto animata per la verità, legata allo spostamento di Darussafaka-Virtus Bologna, match decisivo per il passaggio ai quarti di EuroCup 2019-2020, alla Stark Arena di Belgrado causa blocco dei voli dall’Italia alla Turchia per coronavirus.

A parlare della decisione di modificare il luogo dell’incontro è il Presidente della Federazione cestistica turca, Hidayet “Hedo” Turkoglu, che nella sua carriera da giocatore è stato per 15 anni in NBA con le maglie di Kings, Spurs, Magic, Raptors, Suns e Clippers. Queste le sue parole: “La decisione di Eurolega sulla partita di EuroCup tra Darüşşafaka Tekfen e Segafredo Virtus Bologna è stata deludente. La partita, inizialmente in programma a Istanbul, è stata sospesa a causa del dilagare del virus COVID-19 in Italia e ora si giocherà a Belgrado, in Serbia, il 5 marzo. Questa incomprensibile decisione di Eurolega, nonostante i nostri sforzi e tutte le altre opzioni suggerite da Darüşşafaka Tekfen, è contro tutti i valori del gioco e contro il suo spirito. Il problema deriva dal semplice fatto che l’allenatore e alcuni giocatori della Virtus Bologna sono serbi: si crea così un cambiamento in disaccordo con la sportività e un ambiente indesiderato per il nostro club, Darüşşafaka Tekfen. Invito Euroleague a prestare maggiore attenzione su tali decisioni. Credo che la pallacanestro turca, insieme a tutte le squadre, i giocatori e le aziende interessati siano risentiti di questa decisione“.

Turkoglu, nel comunicato diffuso dalla Federazione turca, non cita però un altro aspetto: quello delle porte chiuse, che nei fatti non favorisce alcuna squadra, e dunque nemmeno i personaggi da lui indirettamente citati: Milos Teodosic, Stefan Markovic e Sasha Djordjevic. Domani, alle 18:15, tutte le parole avranno finalmente una conclusione e si lascerà spazio al solo campo.

Credit: Ciamillo